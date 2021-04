https://mundo.sputniknews.com/20210406/si-tenemos-la-opcion-traeremos-la-sputnik-con-la-maxima-velocidad-madrid-tantea-la-vacuna-rusa-1110841084.html

"Si tenemos la opción traeremos la Sputnik con la máxima velocidad": Madrid tantea la vacuna rusa

La Comunidad de Madrid indagó en la posibilidad de comprar la vacuna Sputnik. La Consejería de Sanidad se sentó en varias ocasiones con representantes de la... 06.04.2021, Sputnik Mundo

Hasta en tres ocasiones. Ese fue el número de reuniones que mantuvieron miembros de la Consejería de Sanidad con representantes legales y comerciales de la vacuna Sputnik V. El día 11 de febrero el responsable de salud de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, acudió a uno de estos encuentros a petición de la firma. En esta escuchó sus planteamientos. Querían conocer el estado de la vacunación en España, según ha adelantado el diario ABC. Y es que las instalaciones de la farmacéutica Zendal en Vigo podrían convertirse en un nuevo punto de producción de la solución rusa. La idea era "facilitar un preacuerdo de compra beneficioso para todo el Sistema Nacional de Salud y en condiciones equitativas para todos los españoles". El posible pacto para la obtención dependía de la resolución definitiva de la Unión Europea. De momento, la vacuna Sputnik V espera la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. La posición del Gobierno central es aguardar a la decisión que tome el organismo continental para iniciar negociaciones. Eso sí, hay miembros comunitarios que han movido ficha. Austria está dispuesta a adquirir el fármaco, República Checa está interesada y Alemania podría fabricarla en su territorio. Más allá, Eslovaquia ha comprado dosis y Hungría ya las está inoculando.Con estas negociaciones, la Comunidad de Madrid se salta el protocolo establecido por la Unión Europea y que sigue España. Desde la Puerta del Sol señalan que tan solo buscan "explorar el mercado internacional y tener abiertas todas las posibilidades de futuro en la lucha contra la pandemia". Es más, acusan a Moncloa de "inoperancia" frente a la pandemia.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado la existencia de estas reuniones y saca pecho ante las críticas. "Tenemos que estudiar todos los escenarios. No sería la primera vez que la Comunidad de Madrid se adelanta al Gobierno de España. Gracias a que nos hemos adelantado a todos los noes posibles, nosotros hemos podido luchar contra el virus", ha dicho la mandataria en una rueda de prensa en el Hospital 12 de Octubre, junto a Ruiz Escudero."Fruto de esta lentitud en el suministro de las vacunas y porque lo que nos preocupa es inmunizar al mayor número de madrileños, nuestra misión es explorar todas las posibilidades de traer esa vacuna", ha continuado la máxima autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid. Es más, cree que es suficiente con el aval de los técnicos de la Consejería para certificar su nivel de inmunización y seguridad.Ayuso ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de no suministrar suficientes dosis a la comunidad autónoma. "Están más preocupados de la campaña electoral que de la gestión de la pandemia", ha finiquitado. Precisamente, a un mes de la cita electoral de Madrid, varios candidatos a la presidencia madrileña han criticado que el Gobierno de Ayuso haya tratado de pactar un acuerdo de compra de la vacuna Sputnik V. Desde Más Madrid, Mónica García ha pedido a la actual presidenta "que cumpla las normas". "Independientemente del número de vacunas, el problema es que la vacunación y la planificación en Madrid es una chapuza, y eso no se arregla comprando más vacunas", ha sentenciado en una entrevista a TVE.

