https://mundo.sputniknews.com/20210406/pedro-sanchez-senala-a-astrazeneca-como-culpable-de-los-retrasos-en-el-ritmo-de-vacunacion-1110844760.html

Pedro Sánchez señala a AstraZeneca como culpable de los retrasos en el ritmo de vacunación

Pedro Sánchez señala a AstraZeneca como culpable de los retrasos en el ritmo de vacunación

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, señaló a la compañía AstraZeneca como principal responsable de que el proceso de... 06.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-06T13:30+0000

2021-04-06T13:30+0000

2021-04-06T13:27+0000

astrazeneca

vacuna contra coronavirus

vacunación

españa

pedro sánchez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1110135443_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_f8b10814ba5585041293d6d6bc983036.jpg

"Si hoy el ritmo de vacunación en Europa es más lento que en otros países es algo que tiene nombres y apellidos: hay una compañía que no ha cumplido con la entrega de dosis que había fijado, que es AstraZeneca”, dijo Pedro Sánchez en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa.Tras ser preguntado por la prensa sobre por qué la vacunación no avanzó a la misma velocidad que en otros lugares, Sánchez destacó que España tiene capacidad para administrar todas las dosis que le llegan a un buen ritmo, por lo que achacó los retrasos a los problemas de abastecimiento."Es importante dejar las cosas claras en este asunto", insistió.Sin embargo, Sánchez se mostró satisfecho con el sistema de compra centralizada de vacunas de la Unión Europea, subrayando que España no se vio tan perjudicada como otros países por los retrasos de AstraZeneca, gracias a que se optó por diversificar la adquisición entre distintas compañías.Según los últimos datos oficiales, España suministró al menos una dosis de las vacunas disponibles al 14,7% de la población, inoculando con la pauta completa de doble dosis al 7,1% de los españoles.Pese a ello, Pedro Sánchez afirmó este 6 de abril que España podrá aumentar el ritmo de vacunación de abril en adelante, por lo que se mostró convencido de que finalmente se alcanzará la meta de vacunar al 70% de la población durante el verano.

https://mundo.sputniknews.com/20210316/astrazeneca-prudencia-o-complot-1110021854.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

astrazeneca, vacuna contra coronavirus, vacunación, pedro sánchez