Netanyahu recibe el mayor respaldo a la espera de que Rivlin se pronuncie sobre candidato

"Según el tribunal y la ley, un primer ministro acusado penalmente puede seguir en el cargo", dijo Rivlin, refiriéndose a Netanyahu, según la radio pública

"No ha sido una decisión fácil", dijo el presidente.Luego de las consultas del presidente Rivlin con las 13 facciones en la nueva Knéset (Parlamento israelí), el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, recibió la mayoría de los respaldos para formar el próximo gobierno, superando al líder del centrista Yesh Atid, Yair Lapid, por lo que es probable que reciba el mandato.Cincuenta y dos diputados de cuatro facciones recomendaron a Netanyahu, mientras que 45 de cinco facciones recomendaron a Lapid. El partido nacionalista de derechas Yamina recomendó a su líder, Naftali Bennett; y el derechista Nueva Esperanza y las dos facciones árabes no recomendaron a nadie. No obstante, ningún candidato tiene el camino claro para formar una coalición mayoritaria de 61 legisladores en el Parlamento de 120 escaños.La decisión de Yamina y Nueva Esperanza de no recomendar a Lapid tenía como objetivo obtener el mandato de formar gobierno de Rivlin para Bennett después de que Netanyahu no lograra formar un gobierno durante los 28 días que recibiría de Rivlin.La negativa del Partido Religioso Sionista a unirse a una coalición respaldada por Raam (Lista Árabe Unida) hará que sea muy difícil para Netanyahu construir una coalición.Otra opción que ha planteado Rivlin es que enviará el mandato directamente al Parlamento, omitiendo candidatos específicos. Esto le daría a la Knéset unas semanas para encontrar un candidato.La complejidad del estancamiento político fue destacada el lunes por el juicio por corrupción de Netanyahu, que comenzó una nueva etapa en Jerusalén este 5 de abril. Rivlin insinuó que el juicio por corrupción podría influir en su decisión.La elección del 23 de marzo fue la cuarta votación inconclusa en dos años en Israel, y las encuestas han demostrado que la mayoría del público cree que el país se encamina hacia una quinta elección.

