Más esperanza desde Esperanza: otra clave contra el VIH surge en Argentina

En menos de tres meses, Argentina puede volverse un país clave en el proceso para encontrar una posible cura para el VIH, gracias a dos casos de pacientes que despertaron el interés de los científicos por la forma en que lograron, al menos en apariencia, controlar y hacer desaparecer al virus de sus organismos.El primer caso argentino documentado fue el de la 'paciente de Buenos Aires', una mujer a la que se le detectó SIDA en estado avanzado en 1997 pero que abandonó el tratamiento en 2007. En enero de 2021 un estudio publicado por las médicas Analía Ureña e Isabel Cassetti en la revista científica de la Infectious Diseases Society of America (Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas) expuso el caso, destacando que se trataba de una paciente con 12 años ininterrumpido de remisión sin ningún tipo de tratamiento.Ahora, otro caso detectado en Argentina llama la atención de los investigadores del mundo. Se trata de la 'paciente de Esperanza', en referencia a una mujer oriunda de la localidad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Su historia fue expuesta internacionalmente el 11 de marzo por científicos de la Universidad de Harvard que tomaron contacto con el caso en el Instiuto Ragon de Boston, especializado en desarrollar una vacuna contra el VIH.La mujer, de más de 30 años, fue diagnosticada con VIH en 2013, luego de que su pareja de entonces adquiriera el virus y muriera. Lo extraño del caso es que ocho años después no solo su pareja actual y su hijo no contrajeron el virus sino que no presenta rastros del virus en su organismo.En abril, un artículo del diario británico The Guardian profundizó en el caso, consignando que su descubrimiento internacional fue posible gracias a Natalia Laufer, una investigadora especializada en VIH del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (Inbirs) de Buenos Aires, que conoció el caso de la paciente gracias a dos médicos que se le acercaron en 2016 luego de una conferencia.La 'paciente de Esperanza' comenzó a ser considerada entonces una "controladora de élite", categoría con que los especialistas denominan a los pacientes que, de forma espontánea y sin un tratamiento retroviral, logran mantener al VIH controlado y sin desarrollar SIDA.Laufer tomó el caso y coordinó estudios en Sidney, Australia, y Boston, donde se encuentra el Instituto Ragon. En ambos casos, se comprobó que la mujer no tenía rastros del virus. Los expertos sumaron el caso de la 'paciente de Esperanza' al de Loren Willenberg, una mujer de 61 años de California, Estados Unidos, que en agosto de 2020 fue considerada la primera paciente en controlar el virus sin haber recibido ningún tipo de tratamiento.Los casos se diferencian de los de la 'paciente de Buenos Aires', que sí recibió tratamiento al comienzo de la infección, y los de Adam Castillejo, un venezolano conocido como 'paciente de Londres' y el de Timothy Brown, conocido como 'paciente de Berlin', que fueron considerados curados luego de atravesar trasplantes de médula.Según los expertos, la clave para que los 'controladores de élite' logren controlar el VIH está en que, en su mayoría, poseen una variante en el antígeno leucocitario humano B —un tipo de molécula crucial en la respuesta inmunológica del cuerpo— que fortalece a las células T, las encargadas de dar la batalla contra el virus.Joel Blankson, científico de la Escuela de Medicina John Hopkins y uno de los primeros en describir a los 'controladores de élite', comentó al diario británico que en este proceso también pueden influir lo que se conocen como células asesinas naturales (o NK, por sus siglas en inglés), un tipo de células con respuesta inmunológica mucho más rápida que las células T.En cualquier caso, expertos del mundo coinciden en que casos como los de Willenberg o la 'paciente de Esperanza' aportan optimismo en los esfuerzos por encontrar una vacuna contra el VIH, que podría basarse en células T modificadas para que la inmunización no pierda efecto rápidamente y permita, al menos, una "cura funcional" del paciente.

