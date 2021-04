https://mundo.sputniknews.com/20210406/la-primera-mujer-capitana-de-egipto-fue-falsamente-acusada-de-bloquear-el-canal-de-suez-1110835989.html

La primera mujer capitana de Egipto fue falsamente acusada de bloquear el canal de Suez

La primera mujer capitana de Egipto fue falsamente acusada de bloquear el canal de Suez

En una entrevista con la BBC, la mujer cuenta que estaba trabajando como primera oficial a bordo del buque Aida IV, en la ciudad de Alejandría, cuando se

2021-04-06T09:33+0000

2021-04-06T09:33+0000

2021-04-06T09:33+0000

buque ever given

gente

mujeres

egipto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1110835342_0:53:1300:784_1920x0_80_0_0_bb7add80e1034d2114401afc23d18ba1.png

En una entrevista con la BBC, la mujer cuenta que estaba trabajando como primera oficial a bordo del buque Aida IV, en la ciudad de Alejandría, cuando se enteró de la oleada de desinformación y fotos editadas que circularon en las redes sociales de varios países árabes. Elselehdar agrega que no sabe quién fue el primero en difundir estas fake news ni por qué lo hizo, aunque se sabe que fue un artículo en inglés. La capitana admite que "sintió que fue blanco de esos rumores por ser una mujer de éxito en este campo o por ser egipcia".La mujer revela que trató de desmentir la información, pues tenía miedo de que el episodio pudiese "afectar a su reputación". Al mismo tiempo, recibió muchos comentarios de apoyo, tanto por parte de la gente normal y corriente como de sus compañeros de trabajo.Según datos de la Organización Marítima Internacional, las mujeres representan tan solo el 2% de los 1,2 millones de marinos. En cuanto a Elselehdar, era la única joven entre los 1.200 estudiantes del Departamento de Transporte Marítimo y Tecnología de la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo de Egipto. En 2017, fue honrada por el presidente Abdulfatah Sisi durante las celebraciones del Día de la Mujer."Mi mensaje para las mujeres que quieren estar en esta carrera es luchar por lo que aman y no dejar que la negatividad les afecte", concluye la capitana.El 23 de marzo, el supercarguero Ever Given, propiedad de la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez y bloqueó una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El buque mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas. El 29 de marzo, finalmente se logró desencallar la gigantesca embarcación.

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

buque ever given , gente, mujeres, egipto