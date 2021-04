https://mundo.sputniknews.com/20210406/la-novia-de-las-corbetas-esta-ingeniera-es-responsable-de-algunos-buques-de-guerra-1110865977.html

La novia de las corbetas: esta ingeniera es responsable de algunos buques de guerra

En marzo, Ksenia ganó el concurso Novia de la corbeta Rezki. Ella es la que, siguiendo la vieja tradición náutica, romperá una botella de champán contra la

En marzo, Ksenia ganó el concurso Novia de la corbeta Rezki. Ella es la que, siguiendo la vieja tradición náutica, romperá una botella de champán contra la borda del buque que saldrá de la grada del astillero este año.Inmediatamente dejaron claro que preferían contratar a un hombre, pero no encontraron a nadie para el puesto. Ksenia, a su vez, pidió un periodo de prueba como aprendiz.Al ver su interés por el trabajo, le ofrecieron un puesto permanente en la empresa. Aceptó la oferta inmediatamente, ya que le gustaba la planta que se estaba desarrollando y tenía pedidos periódicamente. Y teniendo en cuenta que es muy difícil encontrar un trabajo de joven después de la universidad, no podía desaprovechar la oportunidad.Nada de miedo, solo responsabilidadKsenia fue a estudiar a la facultad de ingeniería eléctrica por consejo de sus padres, y no se arrepintió. "Mis padres no tienen nada que ver con mi trabajo: mi madre es médica y mi padre es militar. Al ver mi amor por los mecanismos y los equipos electrónicos desde la infancia, me aconsejaron que esta profesión en particular me daría más oportunidades de empleo, ya que, de hecho, con la formación de ingeniero eléctrico se puede trabajar en cualquier lugar, en cualquier empresa", explica Ksenia.Ahora, en la planta, sus responsabilidades incluyen la preparación, la puesta en marcha y el lanzamiento de los equipos ya instalados y montados en la nave. Tiene que comprobar todas las conexiones para que la primera puesta en marcha no provoque una avería o un fallo del equipo. Es un momento de gran responsabilidad, ya que de ella depende que luego la nave funcione bien.De los cursos de soldador eléctrico hasta hacer punto"Desde el principio no tuve ningún problema con mis compañeros de trabajo. Tuve suerte con ellos, son bastante educados, muy buena gente (...) Lo único para lo que hay que estar preparada es para un peculiar sentido del humor masculino.Es muy divertido, pero a veces puede ser grosero (...) Yo estoy acostumbrada", continúa la ingeniera. Su trabajo no es exigente, cree Ksenia. Se trata, más bien, de una tarea mental. Pero sin duda requiere cierta preparación física. Y es que los miembros del equipo tienen que pasar por un examen médico muy estricto. La persona debe estar completamente sana. Como si fuera, según sus palabras, una prueba anterior a un vuelo espacial.Los especialistas también reciben formación en complejos de entrenamiento especiales, y en ellos ponen a prueba habilidades como la extinción de incendios, la lucha contra el agua y la evacuación con trajes de neopreno especiales, además de su capacidad para operar con aparatos de respiración portátiles. Entre las aficiones de Ksenia figura otra nada corriente: la metalurgia. Se graduó en un curso de soldadura y ahora sabe reparar coches, soldar metal y crear estructuras metálicas. Pero no es la única. Cuando no revisa corbetas, hace punto."En mi tiempo libre, por las tardes, me dedico a hacer punto. Tejo diferentes juguetes que enseguida regalo a mis amigos. Tejer para mí es meditar. Cuando tejo, es como si mi mente se despejara. Te sumerges en este mundo y te desconectas del exterior", cuenta la chica. Tres buques de guerraTodos los barcos donde Ksenia llevó a cabo las pruebas son corbetas (una clase de buques de guerra destinados a la patrulla y a la defensa antisubmarina y antiaérea de las bases navales. Ha trabajado en tres buques: el Sovershenni, el Gromki y la corbeta que lleva el nombre de Aldar Tsidenzhapov, Héroe de la Federación Rusa. Una vez completado el casco e instalado el equipo, el buque se transporta a la base de entrega en Primorie, donde se somete a pruebas de amarre y de mar. Duran casi medio año y participan todos los trabajadores de la planta.Ksenia no tiene dudas de que esta industria en Rusia se está desarrollando y se mantiene al mismo nivel que en otros países. Todos los buques rusos cumplen las normas internacionales.A las chicas que también quieran dedicarse a la construcción naval, la chica les aconseja que se preparen para trabajar en un ambiente masculino. "Los hombres por naturaleza son más sencillos, más amables, pero tienen un humor peculiar, a veces pueden ser groseros, pero no hay que tomárselo a pecho, porque siguen queriéndonos y apreciándonos", asegura Ksenia. Es una profesión que, resume, requiere fuerza física, salud, concentración y constancia. Pero lo más importante, concluye, es amar el agua y no tenerle miedo.

