La Corte de Jordania prohíbe publicar imágenes relacionadas con el caso del ex príncipe heredero

"Las autoridades judiciales de Jordania decidieron prohibir las publicaciones relacionadas con el caso del antiguo príncipe heredero Hamza bin al Hussein",

2021-04-06T08:44+0000

"Las autoridades judiciales de Jordania decidieron prohibir las publicaciones relacionadas con el caso del antiguo príncipe heredero Hamza bin al Hussein", comunica el medio.El antiguo príncipe heredero de Jordania afirmó en la noche del 3 al 4 de marzo, en un vídeo difundido por medios árabes y británicos, que está bajo arresto domiciliario, privado de sus guardias personales y comunicaciones, si bien logró transmitir el mensaje en cuestión por internet satelital. El príncipe aseguró que no es parte de una conspiración u organización subversiva "como catalogan aquí a personas que critican a las autoridades".El jefe del Estado Mayor Conjunto de Jordania, Yousef Huneiti, aseguró por su parte que Hamza bin al Hussein no está detenido, pero instó al ex príncipe heredero, que es hermanastro del rey Abdalá II, a que deje de "atentar" contra la seguridad y la estabilidad de Jordania.La agencia de noticias jordana Petra reportó que también fueron detenidos por motivos de seguridad otro miembro de la familia real, Hassan bin Zaid, y un confidente del rey, Basem Ibrahim Awadallah.El rey Abdalá II despojó a Hamza bin al Hussein de su título de príncipe heredero en 2004 a favor de su hijo Hussein bin al Abdalá, que actualmente tiene 26 años.El 5 de abril, el antiguo príncipe heredero de Jordania confirmó en una carta su compromiso de lealtad al rey Abdalá II.

