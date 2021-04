https://mundo.sputniknews.com/20210406/jeff-bezos-vuelve-a-encabezar-la-lista-de-multimillonarios-de-forbes-1110859567.html

Jeff Bezos vuelve a encabezar la lista de multimillonarios de Forbes

En los últimos 12 meses, el magnate estadounidense ganó 64.000 millones de dólares más que el año pasado gracias al aumento de las acciones de Amazon. Su

En los últimos 12 meses, el magnate estadounidense ganó 64.000 millones de dólares más que el año pasado gracias al aumento de las acciones de Amazon. Su patrimonio neto ascendió a 177.000 millones de dólares.Por su parte, el fundador de Tesla, Elon Musk, se situó en el segundo lugar del ranking anual de Forbes con sus 151.000 millones. Cabe recordar que en 2020, ocupó tan solo el puesto 31 de la lista. No obstante, en 2020, las acciones de la empresa de autos eléctricos Tesla dispararon más de un 700%.El multimillonario francés Bernard Arnault —cuya fortuna se duplicó a 150.000 millones de dólares gracias a un aumento del 86% de las acciones del conglomerado LVMH, del que es propietario— se mantiene en el tercer peldaño de la lista.El cuarto lugar lo ocupa el fundador del gigante tecnológico Microsoft, Bill Gates, con un patrimonio neto de 124.000 millones de dólares. Le sigue el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que tiene una fortuna de 97.000 millones de dólares (42.300 millones más que en 2020).Esta es la primera vez desde 1993 que el magnate Warren Buffet no entra en el Top-5 del ranking. Este año, se quedó en el sexto lugar de la lista, con una fortuna de 96.000 millones.Los millonarios incrementan su riqueza durante la pandemiaLos multimillonarios de la lista anual de Forbes tienen una fortuna conjunta de 13,1 billones de dólares, frente a los 8 billones de la edición del año pasado. Asimismo, el número de magnates se disparó a una astronómica cifra de 2.755, o 660 más que en 2020, mientras que el 86% de los milmillonarios ganaron en 2021 más que hace un año.EEUU es el país con el mayor número de milmillonarios (724 nombres de la lista de Forbes), frente a los 614 en 2020. Por su parte, China no está muy por detrás del país norteamericano, con un total de 456 milmillonarios (71 de ellos de Hong Kong). Finalmente, la India es el tercer país con más multimillonarios (140). Mientras que los empresarios más ricos de EEUU acumulan una riqueza de 4.400 millones de dólares, los de Asia y el Pacífico suman 4.700 millones.Estos son los 10 empresarios más ricos de 2021, según Forbes:

