Escándalo en Mrs. Sri Lanka: le quitan la corona a la ganadora en pleno escenario | Vídeo

El vídeo viral del dramático momento muestra cómo la Mrs. Mundo 2020, Caroline Jurie, le coloca la corona en la cabeza a De Silva, sentada en un sofá:

El vídeo viral del dramático momento muestra cómo la Mrs. Mundo 2020, Caroline Jurie, le coloca la corona en la cabeza a De Silva, sentada en un sofá:De repente, Jurie expresa que "hay una regla de que tienes que estar casada y no divorciada". Unos instantes después, se acerca a De Silva, le quita la corona y galardona a la vice Mrs. Sri Lanka, mientras que la ganadora, entre lágrimas, abandona el escenario.Más tarde, los organizadores le devolvieron la corona a la reina de belleza, pues resultó que no estaba divorciada, sino separada de su esposo. "Estamos decepcionados", declara el director del concurso, Chandimal Jayasinghe, en un comentario a la BBC. Subraya que la Policía ya le ha interrogado a él y a Caroline Jurie.La propia De Silva compartió con sus seguidores de Facebook un conmovedor mensaje en el que confesó que había terminado en el hospital a raíz de las heridas en la cabeza que sufrió en el escenario del evento."La verdadera reina no es aquella que le arrebata la corona a otra mujer sino la que se la pone en secreto", subraya De Silva.

