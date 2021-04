https://mundo.sputniknews.com/20210406/elecciones-en-peru-la-fuerza-de-la-izquierda-que-no-reflejan-las-encuestas-1110828833.html

Elecciones en Perú: la fuerza de la izquierda que no reflejan las encuestas

Elecciones en Perú: la fuerza de la izquierda que no reflejan las encuestas

A seis días de las elecciones presidenciales en Perú, el panorama no consigue aclararse. De 20 candidatas y candidatos para ocupar la Casa de Pizarro, la mitad

2021-04-06T00:01+0000

2021-04-06T00:01+0000

2021-04-06T00:01+0000

reportajes

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

izquierda

verónika mendoza

reforma constitucional

crisis política

pueblos indígenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1110828594_0:445:2048:1597_1920x0_80_0_0_d93a2c241f1ac54f0a2c5a5ab56a6066.jpg

A seis días de las elecciones presidenciales en Perú, el panorama no consigue aclararse. De 20 candidatas y candidatos para ocupar la Casa de Pizarro, la mitad tiene chances de pasar a segunda vuelta. Según las encuestas, nadie supera el 15% de intención de voto. Pero al recorrer las calles de Lima, la capital peruana, se percibe que los partidos de izquierda, representados por Verónika Mendoza, de Juntos por Perú, y Pedro Castillo, de Perú Libre, tienen más apoyo que el reflejado en los sondeos.Tanto Mendoza como Castillo proponen realizar una Asamblea Constituyente, para reescribir la Constitución peruana.Y sostuvo: "Es tiempo de que la izquierda gobierne Perú".Actualmente, las encuestas de intención de voto que circulan son realizadas a pequeños universos (de no más de 2.000 personas) de manera telefónica. Por ello, excluyen a la población de áreas rurales, que representan más del 20% de los 32 millones de habitantes del país, según el censo de 2017.¿El fin de la crisis política?La última vez que el país eligió presidente, en 2016, optó por el derechista Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar en 2018 en medio de un escándalo político-mediático, al difundirse videos que mostraban intercambios de favores con congresistas de la oposición. Actualmente, el expresidente goza de prisión domiciliaria.Entonces asumió su vicepresidente, Martín Vizcarra, cuyo mandato concluyó en octubre de 2020, cuando el Congreso declaró que tenía "incapacidad moral" para desempeñar su cargo, además que está implicado en varios casos de corrupción.Asumió la presidencia el congresista Manuel Merino, cuyo mandato fue breve: duró del 10 de noviembre al 15 de noviembre de 2020. Renunció en medio de protestas que ocasionaron cinco muertes. Entonces llegó el turno de Francisco Sagasti, quien, hasta ahora, logró llevar el proceso eleccionario hasta su culminación, que será el 11 de abril próximo."El panorama es realmente muy incierto. Solo se sabe que es una carrera de enanos, porque todos son pequeñísimos. Miden 10, 11 o 12%. Es una incertidumbre absoluta", destacó.Machismo en la política peruanaEl año pasado, cuando fue desplazado Vizcarra, a Silva Santisteban le faltaron pocos votos para convertirse en la primera presidenta en la historia de Perú. Pero, según ella, sus valores feministas y de izquierda le restaron el apoyo de la sólida derecha local, que domina el Congreso.En ese momento, horas antes de la votación, "se desató una campaña para señalar que yo era terrorista y que había defendido a los terroristas del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), así como una serie de mentiras increíbles".Agregó que "la derecha peruana, además de tener una gran capacidad económica, también es muy rápida. De inmediato las redes sociales se llenaron de mentiras sobre mi persona".La voz de los pueblos indígenasVila Pihue tiene años de trabajo con comunidades indígenas y campesinas de Huancavelica, en el centro del país. En 2009 estuvo entre las fundadoras de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap). También fue dirigenta de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE)."Actualmente estamos compartiendo propuestas de nuestro plan de Gobierno, también escuchamos a la población, a representantes de los 55 pueblos indígenas de Perú, con quienes nos comunicamos en 48 diferentes lenguas", contó Vila Pihue.El problema es que en la vereda de enfrente "nos encontramos con una campaña millonaria de la derecha. Es un atropello lo que hacen: compran votos, copan los medios de comunicación, compran las encuestas también", aseguró.Según Vila Pihue, "los pueblos indígenas nos sentimos invisibilizados por los partidos de derecha. Sobre todo porque usan nuestra ropa, nuestra lengua, pero solamente para captar votos en la campaña. Porque cuando analizas sus planes de Gobierno no aparecemos los pueblos indígenas, más que en algún programa de asistencia social".Entonces, para ella "es urgente y necesario contar con una Asamblea Constituyente. Hay varias partes de la Constitución de Perú que se deben mejorar. Y tiene que ser elaborada con la participación de los pueblos indígenas".La sombra del COVID-19La campaña presidencial está condicionada por la presencia del coronavirus, cuya segunda ola persiste en el país desde enero pasado. "Es una campaña atípica. Diariamente estamos perdiendo a muchas amistades, familiares, militantes. Esta situación ha desnudado la realidad tan precaria que tenemos en los sistemas de salud y en el educativo", dijo Vila Pihue.Desde marzo de 2020 hasta este 4 de abril, el Ministerio de Salud contabilizó 1.568.345 casos de COVID-19. Por el momento, 52.331 personas fallecieron a causa de esta enfermedad. Pero la cifra sería mayor: el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) registró más de 131.000 muertes por coronavirus en el mismo lapso. Para la congresista Silva Santisteban, es primordial que el próximo Gobierno se ocupe de enfrentar la pandemia de manera adecuada. Criticó que las vacunas anti-COVID-19 no se estén aplicando a adultos mayores, pero sí a gremios médicos (como el de los psicólogos) que no están en primera línea de lucha contra la pandemia.También mostró su preocupación por la persistencia de la pandemia, que el 2 de abril pasado provocó la muerte de 294 personas en un solo día.En los últimos meses, cientos de personas fallecieron por falta de tanques de oxígeno y de unidades de cuidados intensivos (UCI). Pero, además, el país carece de personal calificado para manejar los respiradores artificiales. Por ello, consideró necesario que venga al país personal médico calificado extranjero."En Perú hemos tenido crecimiento económico, pero no ha servido para invertir en el bien común. Por eso creo que en este país tiene que haber un giro. Y tiene que ser a la izquierda", aseguró la congresista.

https://mundo.sputniknews.com/20210401/mas-aliento-para-veronika-mendoza-en-peru-mas-de-100-personalidades-piden-votarla-1110728578.html

https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-abece-de-las-renidas-elecciones-generales-en-peru-1110826029.html

https://mundo.sputniknews.com/20201126/quienes-son-las-mujeres-del-gobierno-interino-de-peru-1093630098.html

https://mundo.sputniknews.com/20201117/refundar-peru-crece-el-reclamo-por-una-nueva-constitucion-1093524885.html

https://mundo.sputniknews.com/20210404/peru-negocia-con-rusia-la-compra-de-20-millones-de-dosis-de-la-vacuna-sputnik-v-1110776235.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

reportajes, elecciones generales en perú (2021), perú, izquierda, verónika mendoza, reforma constitucional, crisis política, pueblos indígenas