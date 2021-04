https://mundo.sputniknews.com/20210406/el-gobierno-colombiano-niega-haber-boicoteado-cese-al-fuego-entre-eln-y-expresidente-santos-1110861603.html

El Gobierno colombiano niega haber boicoteado cese al fuego entre ELN y expresidente Santos

El Gobierno colombiano niega haber boicoteado cese al fuego entre ELN y expresidente Santos

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia negó que a través de un emisario suyo se hubiera boicoteado la firma de un cese al fuego bilateral entre el Ejército... 06.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-06T19:01+0000

2021-04-06T19:01+0000

2021-04-06T19:01+0000

américa latina

colombia

juan manuel santos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107208/54/1072085419_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_55008dbe48c211053699b56320ccbbde.jpg

"El gobierno [del presidente Iván] Duque comenzó el 7 de agosto de 2018. Yo me posesioné el 13 de agosto. Desde ese momento ni el Presidente ni yo autorizamos a Angelino Garzón [actual embajador en Costa Rica] ni a nadie para que se reúna con el ELN", dijo el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en declaraciones difundidas por su despacho.El 5 de abril, durante un conversatorio con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional), el expresidente Santos dijo que al igual que lo logró con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quiso firmar un cese al fuego bilateral con el ELN, pero que un "muy importante vocero del actual Gobierno" interfirió en el proceso."Infortunadamente con el ELN no se logró lo mismo [que con las FARC]. Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir del gobierno. Infortunadamente hubo un muy importante vocero del actual Gobierno que fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este Gobierno [de Santos], sino con el próximo [de Duque], y el ELN se creyó ese mensaje y no firmó conmigo, y mire en lo que estamos", dijo Santos.

https://mundo.sputniknews.com/20210118/gobierno-de-colombia-niega-acercamientos-con-guerrilla-del-eln-1094152130.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

colombia, juan manuel santos