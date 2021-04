https://mundo.sputniknews.com/20210406/el-congreso-de-chile-aplaza-la-eleccion-de-constituyentes-1110862816.html

El Congreso de Chile aplaza la elección de constituyentes

"Comisión mixta [compuesta por diputados y senadores] aprobó y despachó la reforma que posterga las elecciones de abril para el 15 y 16 de mayo", informó el

La reforma fue ingresada al parlamento hace dos semanas por el presidente Sebastián Piñera con la indicación de suma urgencia, y a pesar de que la mayoría de los congresistas estaba de acuerdo con la iniciativa, los detalles técnicos dilataron su aprobación.La reforma establece primero, que las elecciones de constituyentes, alcaldes, gobernadores regionales y concejales no será el 10 y 11 de abril, sino el 15 y 16 de mayo.Pero además, determina que los días de esa elección no serán feriados irrenunciables, que no habrán nuevas franjas televisivas de campaña, que los alcaldes que van a la reelección pueden seguir en sus cargos y que todos los candidatos podrán seguir recibiendo dinero y donaciones de particulares para financiar sus campañas.Uno de los ítems que más discusión tuvo fue establecer la gratuidad del transporte público ese día para fomentar la votación, indicación que finalmente no fue aprobada por los parlamentarios.Por último, se mantuvo inalterable la fecha de las elección presidencial y de parlamentarios del 21 de noviembre.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.En Chile se han contagiado 1.037.780 personas, de las cuales 23.734 fallecieron.A nivel global son 131.487.572 los casos confirmados y 2.857.702 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

chile

