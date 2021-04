https://mundo.sputniknews.com/20210406/el-candidato-a-presidente-guzman-sostiene-que-la-prioridad-de-peru-debe-ser-asia-1110855165.html

El candidato a presidente Guzmán sostiene que la prioridad de Perú debe ser Asia

El próximo Gobierno de Perú debe tener como prioridad en sus relaciones internacionales a Asia, afirma el candidato a presidente por el oficialista Partido...

— ¿Cuáles son sus principales propuestas para Perú?— La primera es la educación. Perú tiene un enfoque de desarrollo bastante particular desde los últimos 200 años que es la explotación de recursos naturales, las industrias extractivas, eso ha hecho que haya una distribución de la riqueza muy mala y que los aumentos de productividad y en progreso sean escasos.Lo que hay que hacer es potenciar la educación. Sin embargo, la pandemia nos ha apuesto una agenda diferente. Porque antes de embarcarnos en una reforma educativa, tenemos que resolver la salud pública y la economía. La pérdida de desempleo es dramática y finalmente la educación. Más de medio millón de jóvenes y niños ha dejado de ir a la escuela. Si uno no enfrenta esos tres problemas, es muy difícil hacer la reforma educativa.— ¿Qué medidas adoptaría para solucionar esos tres problemas que usted mencionó?— Hay que tener una secuencia. Lo primero que hay que hacer es vacunar a la población. La vacunación es la mejor política sanitaria, educativa y económica. La idea es vacunar lo más rápido y transparente posible. Vamos a vacunar a toda la población adulta para el 31 de diciembre de este año, haciendo varios ajustes. Uno es recurrir a los estudiantes de los últimos ciclos de las universidades de medicina y enfermería para que complementen la labor de los funcionarios sanitarios que no dan abasto. Lo segundo es ampliar la red de vacunación, 1.600 puntos adicionales de vacunación en todo el territorio nacional para que la gente se vacune lo más rápido posible y lo más cerca de su casa.Vamos a tener que hacer un monitoreo de la pandemia. El siguiente paso es la flexibilización de la cuarentena para que los negocios tengan un respiro. Lo primero hay que distinguir entre los distintos negocios, no es lo mismo hacer un protocolo en un cine que en un restaurante. Tenemos que distinguir, además, cuáles son aquellos negocios que generan más empleo. La prioridad del Gobierno debe ser flexibilizar los protocolos en las industrias que son intensivas en mano de obra. Tenemos que buscar un equilibrio entre la salud y el crecimiento económico de un país, sobre todo en un país donde el 75 por ciento de la economía es informal. Si uno tiene ese diagnóstico, debe entender que la única forma que la gente pueda sobrevivir es ver cómo ayudar a los pequeños negocios.Necesitamos crear empleo de inmediato. Lamentablemente el sector privado no va a poder ayudar mucho porque está deprimido por la pandemia y es el Estado el que tiene que intervenir. La gran pregunta es ¿cómo generas empleo en un momento donde el Estado no tiene plata? Las ideas del Partido Morado son dos. Una es utilizar el presupuesto existente para generar más empleo en la misma actividad. Por ejemplo, el Estado ya le compra insumos a las empresas privadas, ahora por un año el Estado va a utilizar ese mismo recurso para comprar insumos a las pequeñas empresas. De esa forma, utilizando el mismo dinero que existe, creamos más empleos. Para cumplir con estos objetivos, tenemos que garantizar la estabilidad política. Pero si tenemos gobiernos populistas o ultraderechistas, difícilmente la inversión va a venir y nos vamos a recuperar de la pandemia. Tenemos que dar señales en defensa de los derechos de las personas.Tenemos que hacer un impulso de la inversión pública para dar señales a la inversión privada de que la economía va avanzando.— Si gana el Gobierno, ¿usted piensa hacer alguna reforma tributaria?— Sí. La presión tributaria en Perú es del 13%, lo cual es bajísimo. Para poder dar servicios de calidad, Perú necesita mínimo entre el 24 y 25% del PIB. Vamos a hacer una reforma que sea simple y justa para que la recaudación aumente. Lo segundo es darle autonomía a la entidad de recaudación de impuestos, que va a permitir un trabajo mucho más profesional y con menor presión política. Actualmente el presidente nombra al presidente de esa entidad.También vamos a racionalizar las exoneraciones tributarias, que representan cerca del 2% del PIB. Vamos a eliminar por ejemplo las que tienen las universidades privadas. Otra cosa que vamos a hacer es restructurar el presupuesto porque en Perú no ha existido un sistema de planeamiento presupuestal. No hay un plan que define en dónde Perú tiene que invertir más y por qué. —¿Cómo cree que debería ser la inserción internacional de Perú, su política regional y mundial?— En primer lugar, defendiendo los valores occidentales que son tan importantes para Perú, como son el respeto a los derechos humanos, las libertades, democracia, justicia y libre mercado. El Perú debería alejarse de los populismos y los gobiernos extremistas que pueden cambiar el balance de poder.Tenemos que aprovechar la globalización e internacionalización para que Perú salga adelante. En el ranking de todos los países en el mundo, Perú ocupa el lugar 19 en términos de tamaño, pero en términos de PIB ocupa el 49, por lo que no existe una proporcionalidad entre el tamaño de nuestro territorio y de nuestro mercado. La única forma que Perú pueda progresar es conectándose con el mundo. Actualmente tiene 20 tratados de comercio. Por tanto, la agenda pendiente ya no es la integración comercial, porque Perú es uno de los países más integrados del mundo, sino como aprovechamos la integración con una matriz productiva que nos permtita diversificar la economía y exportar bienes de valor agregado. El 75% de todas las exportaciones de Perú son materias primas. Hace 40 años también era el 75%. Ha pasado tanto tiempo y seguimos con la misma estructura productiva, lo que genera las desigualdades y la informalidad.El Partido Morado propone la creación de una agencia de fomento productivo para que de asistencia técnica a todos los productores nacionales en todos los rubros para elevar su productividad y poder insertados en el mercado internacional.— ¿Qué relaciones debería tener Perú con China, Rusia, EEUU?— Hay que comprender que el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. En los próximos 50 años va a ser muy diferente. Lo más probable es que el motor de la economía mundial sea Asia. Tenemos que aprovechar las nuevas fuentes de riqueza. Perú y América Latina tienen una gran oportunidad. China tiene el gran reto que para seguir creciendo es alimentar a su gente y el sudeste asiático que es el que provee de alimentos a China no da abasto. Por tanto, América Latina tiene una enorme posibilidad, pero además tiene un solo modo de transporte. Eso no es menor. La pandemia ha elevado los costes de transporte porque en cada apunto hay más regularizaciones y controles. Los países que se beneficien del crecimiento de Asia son los que menos costos de transportes van a tener. América Latina y fundamentalmente la costa del pacifica tienen un solo modo de transporte: El Océano Pacífico. Tenemos que mantener una relación de mucho respeto entre dos institucionalidades que son diferentes. Hay que tener cuidado en mantener una relación de mucho respeto. América Latina y Perú han estado muy conectados a EEUU y Europa, me parece que en los próximos años va a tener que haber un equilibrio donde nuestra Cancillería deberá prestar más atención a Asia.Nuestra prioridad va a variar hacia Asia, lo cual no significa cortar vínculos con EEUU ni con Europa.— La primera ministra, Violeta Bermúdez, confirmó que mantiene negociaciones "muy avanzadas" para adquirir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. ¿Cuál es su opinión sobre las vacunas, qué opinión le merece la rusa? ¿en qué etapa están las negociaciones?— Perú tiene que negociar con todas las vacunas siempre y cuando cumplan con todos los requisitos científicos. Somos un país en desarrollo que más ha estado afectado por la pandemia, en términos de muertes. No podemos estar discriminando por países. En el caso de Rusia, nosotros no somos parte del Gobierno, no tenemos información de las negociaciones que podría haber entre el Gobierno peruano y Rusia.— Desde tiempos de la Unión Soviética, Perú mantiene cooperación técnico-militar con Moscú, sobre todo en aviones y helicópteros de combate. Si usted gana las elecciones, ¿desarrollará esta cooperación con Rusia?— Perú tiene que tener interacción con todos aquellos países que contribuyan con su progreso. Es decir, respetamos las políticas y las instituciones de cada país. No estamos para interferir y opinar si tal medida es buena o mala. Tanto Rusia como EEUU, si es que existe un valor agregado para el desarrollo de Perú, por supuesto. Casos diferentes son por ejemplo el de Venezuela. Perú no puede estar callado. El Gobierno de Maduro y Chávez ocasionó la peor crisis humanitaria en toda la historia de América Latina, es la crisis humanitaria más grande del mundo solo después de Siria. La migración venezolana ha sido enorme, la gente está escapando no solo del hambre sino de la violencia. Perú tiene que denunciarlo y ponerse del lado correcto.— ¿Usted legalizaría el aborto en Perú?— El Partido Morado es un partido republicano que defiende los derechos de todas las minorías, por lo que nosotros dentro de esos derechos defendemos el derecho de la mujer de definir lo que quiere por su cuerpo. Defendemos que el aborto se use para defender la salud de las madres y en caso de violación. — Según analistas, las elecciones en Perú se caracterizan por una gran fragmentación y número de candidatos de distinta opción política. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?— La fragmentación política es una de las variables que ponen en riesgo la gobernabilidad. Pero hay países que tienen fragmentación alta, pero son gobernables. La gran diferencia con Perú es que aquí no hay partidos políticos. Quienes llegan al congreso son iniciativas individuales de personas que se juntan para ganar. De nueve partidos que hay en el congreso, solo hay dos porque los otros siete son organizaciones improvisadas. Eso es lo que genera inestabilidad. Cuando llega un partido con esas características al Ejecutivo es peor, porque no tiene bancada en el congreso, organización nacional ni cuadros técnicos. Nosotros somos una institución, venimos trabajando años en el partido, eso da garantías a los peruanos. Vamos a tener un Gobierno estable, porque por más que nos quieran tumbar vamos a resistirlo. En los últimos cinco años hemos tenido cuatro presidentes por la situación del país. El Partido Morado, por su fortaleza, le da la seguridad a los peruanos que de llegar al poder, le vamos a dar estabilidad y trabajo.— La República dice que su partido no tiene propuestas integrales en materia de violencia de género. ¿Qué piensa sobre eso?— Es exactamente contraria a la realidad. Nuestra propuesta legislativa del año pasado fue la que más incidió en una agenda de defensa de los derechos de la mujer y temas relacionados y no solo está por escrito. Somos el partido que más ha promovido temas desde el congreso en esos temas. Ahora somos el único partido que ha creado una agenda legislativa. Es decir, además de tener un plan de Gobierno, publicamos un plan legislativo sobre este tema. De hecho, somos los únicos que abiertamente protegemos los derechos de la mujer y de las minorías en general. He atacado frontalmente a aquellos candidatos que la niegan, como algunas opciones ultraconservadoras que hacen peligrar el Estado de Perú y abiertamente, con la mayor frescura, niegan los derechos de la mujer. Dice que las mujeres deberían dedicarse a lavar platos. Es increíble lo que hace el candidato López Aliaga. Es inaceptable. — ¿Qué propuesta haría usted para potenciar los derechos de la mujer?— Primero luchar contra la violencia contra la mujer. Es un problema mundial, pero en América Latina los casos de feminicidios son de los más altos. Tenemos que tener una mejor formación de la Policía. Cuando las mujeres van a presentar una denuncia sus principales adversarios son las propias autoridades. Necesitamos una capacitación transversal.Tenemos que implementar los centros de atención a la mujer, que dan apoyo psicológico y legal a todas las mujeres que son violentadas. En Perú funcionan, pero no están fortalecidos y por eso no hacen un seguimiento permanente.Es fundamental las políticas preventivas. Tenemos que formar a los niños con valores que vayan a favor de la igualdad. El Partido Morado promueve el enfoque de género, que desde niños todos sean tratados por igual, sin diferenciación. Esa educación laica, de enfoque de género, es lo que va a cambiar el país.— Ha dicho que no expulsaría a Odebrecht de Perú, como prometen otros candidatos y que apoyará al equipo especial Lava Jato. ¿Qué cambiaría en el trato con las grandes empresas de este tipo para evitar casos de corrupción como los de Odebrecht? ¿Cuál es su evaluación del trabajo de este equipo especial?— Lo que es correcto de esa frase es que no se puede expulsar a Odebrecht. Esa empresa hizo un convenio con la Fiscalía peruana. El convenio radica en que yo te doy información y tú me permites hacer un cambio para poder volver al Perú. El trato es para que los peruanos sepamos quien estuvieron involucrados en corrupción. No tenemos otra opción. En cambio, hay otras propuestas que abiertamente dicen que van a sacar a Odebrecht, como si fueran los abanderados de la lucha contra la corrupción, cuando en realidad lo que más quieren los corruptos es que saquen a Odebrecht porque se cae el convenio de la Fiscalía y ellos quedan libres y todas las investigaciones quedan a cero. — Según las encuestas, usted tiene una intención de voto muy baja. ¿Cree que le jugó en contra al Partido Morado en estas elecciones hacerse cargo del Gobierno?— Sí, hay una percepción equivocada e irreal de una vinculación entre el Gobierno de transición y el Partido Morado. Nosotros estamos cargando con los pasivos y activos que tenga el Gobierno. El presidente actual llegó al poder no por la decisión de Guzmán, sino por la presión de otros partidos. Lo que hicimos fue darle una salida a la crisis política. Si es que el señor Sagasti no estuviera en el poder, tendríamos como presidente a Merino, que es un golpista, dictador, con una bancada que está siendo investigada por la Fiscalía. En ese sentido, estamos mucho mejor de lo que pudiésemos haber estado. Pero el partido, en su autonomía, está promoviendo una serie de cambios que el Gobierno de transición no aplica porque no somos lo mismo. El único que tiene que responder por sus aciertos y errores es Sagasti.— ¿En qué cree que Sagasti está perjudicando al Partido Morado para que tenga esta baja votación?— El Gobierno tiene algunos aciertos, como el haber conseguido la vacuna. Pero la comunicación es mala, pésima, no hay una relación directa y cercana entre el presidente y los ciudadanos. No hay medidas potentes para crear empleos. El partido tiene todo un plan para poder cambiar esta situación. ¿Cuál cree que es el mayor peligro que enfrenta Perú si alguno de sus contrincantes gana las elecciones?— Si ganan los extremismos, porque los que están en los primeros lugares, todos son extremistas, la economía se va a ir al abismo. El dólar está subiendo de una forma muy preocupante, porque los inversionistas se están yendo. El dólar sube porque la gente tiene preocupación y miedo de que esta gente llegue porque no tiene ninguna idea de sacar al país adelante. Tiene propuestas totalmente populistas, esta incapacidad y esta falta de responsabilidad pone nerviosos a los inversionistas.El efecto de que alguno de esos extremos llegue, va a afectar a la región. Tenemos los casos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Necesitamos defender nuestros valores para progresar. Si los populismos o los gobiernos dictatoriales llegan a Perú, pueden cambiar el balance de poder en la región, esto no va a ser solamente un problema de Perú, sino que va a afectar a todos los latinoamericanos.

