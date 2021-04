https://mundo.sputniknews.com/20210406/desarrollan-en-rusia-un-reactor-hibrido-mas-seguro-y-economico-1110847107.html

Desarrollan en Rusia un reactor híbrido más seguro y económico

Como explican los autores del estudio, los sistemas de reactores híbridos, o de fusión-fisión, comprenden una fuente de neutrones termonucleares y una zona

Como explican los autores del estudio, los sistemas de reactores híbridos, o de fusión-fisión, comprenden una fuente de neutrones termonucleares y una zona activa donde se fisionan los núcleos pesados. El combustible es una mezcla de torio y plutonio de uso militar. El torio no es una fuente de energía por sí mismo pero produce uranio-233, cuya acumulación en el núcleo aumenta la duración del ciclo del combustible. La sustitución del uranio-238 utilizado en los reactores de fisión convencionales por torio permite reducir drásticamente la cantidad de residuos radiactivos, destacan los científicos. A diferencia de los reactores de fisión, que se controlan mediante absorbedores de neutrones, el estado del combustible en la zona activa de un sistema híbrido se regula, por el contrario, añadiendo neutrones procedentes de la fuente termonuclear. En el proyecto de los científicos de la Universidad Politécnica Nacional de Tomsk (Rusia), se usa una trampa magnética gasodinámica en la que el deuterio y el tritio se mantienen en un estado de plasma de alta temperatura.Los resultados de su trabajo se publicaron en la revista Nuclear Engineering and Technology.La energía liberada durante la fisión es eliminada por el refrigerante de helio. Calentado a unos 730 grados centígrados, el helio puede utilizarse para producir no solo electricidad, sino también hidrógeno mediante la conversión del metano en vapor, si la turbina de gas y el generador eléctrico están conectados.El reactor híbrido que se está desarrollando será bastante compacto, con capacidad de entre 60 y 100 megavatios y podrá trabajar con una sola carga de combustible durante más de ocho años. Según los científicos, puede utilizarse en regiones de difícil acceso y producir electricidad, calor y combustible de hidrógeno ecológico.El concepto de un reactor híbrido de torio fue propuesto en el 2019 por un equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Tomsk, Centro Nuclear Federal Ruso - Instituto Zababajin de Investigación de Física Técnica de Rusia y el Instituto Budker de Física Nuclear de la rama siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia.

