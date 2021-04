https://mundo.sputniknews.com/20210406/desabastecimiento-en-cuba-61-anos-del-conjuro-de-washington-1110866533.html

Desabastecimiento en Cuba: 61 años del conjuro de Washington

Desabastecimiento en Cuba: 61 años del conjuro de Washington

LA HABANA (Sputnik) — A pesar de críticas de algunos sectores dentro y fuera del país contra la gestión del Gobierno de Cuba en tiempos de crisis, marcados por

El presidente cubano recordó el memorándum secreto enviado a la Casa Blanca el 6 de abril de 1960, por el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory (1904-1994), donde proponía aplicar medidas restrictivas para impulsar la desestabilización del pueblo cubano.En ese documento, desclasificado en 1991, el funcionario estadounidense alertaba al Gobierno del entonces presidente Dwight D. Eisenhower (1890-1969) que "la mayoría de los cubanos apoyan a (Fidel) Castro... No hay una oposición política efectiva (...) La única forma posible de hacer que el Gobierno pierda apoyo interno es provocando la decepción y el desánimo a través de insatisfacción y penurias económicas".A solo 16 meses del triunfo revolucionario en Cuba, Mallory sugirió "utilizar inmediatamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica (…) negar a Cuba fondos y suministros para reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno ", una política que no ha dejado de aplicarse en estos 60 años.El resultado de esta macabra propuesta y de los 59 años de aplicación permanente, acumula daños económicos que ascienden a 144.413 millones de dólares, y tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, los daños ascienden 1,98 billones de dólares, sin incluir las acciones del Gobierno de los EEUU en el contexto de la pandemia del COVID-19, según cifras de la cancillería cubana.Miradas encontradasAlgunos analistas, dentro y fuera de Cuba, insisten en responsabilizar de la crisis a las autoridades de la isla, a partir de un supuesto "mal manejo de la economía", argumentando la presencia de un negativo esquema burocrático y de un control "vertical" que impide el desenvolvimiento de nuevas formas de producción.Sputnik conversó con Eladio Herrera, economista de profesión y vinculado al sistema empresarial en la isla, quien considera esas opiniones como "una mirada sesgada" al fenómeno, al desconocer el meollo del problema."Nos impiden comerciar, nos niegan créditos, persiguen y castigan a quienes osan invertir en Cuba, nos sancionan para que no avancemos, hasta han intentado cerrarnos los accesos a los combustibles", enfatizó Herrera.Para el economista isleño, dentro de Cuba hay mucho que rectificar, muchas cosas que cambiar y a mucha gente que oír, pero estos tiempos —dijo— "son de resistir, de trabajar y se sobrevivir a ese intento sostenido de EEUU de matarnos por hambre solo porque no pensamos como ellos y no cumplimos sus órdenes"."Esos que tanto critican no tienen ojos para ver, a pesar de la crisis y el bloqueo, los avances científicos y biotecnológicos, nuestro sistema de salud y de seguridad social, y nuestra educación, sueños aplazados en el III Mundo y que aquí disfrutamos", subrayó.Herrera calificó de "vergonzoso" generar el caos y después responsabilizar a los otros. "Da pena cuánta hipocresía tienen esos políticos en EEUU y sus seguidores, los politólogos cubanos de pacotilla, que recrudecen las sanciones, nos ahogan, y después tratan de decirnos que los principales problemas son nuestros. Es el límite de la inmoralidad decir eso"."Si tan convencidos están de que el socialismo cubano es un fracaso —se cuestionó el entrevistado— ¿por qué EEUU y sus seguidores no dejan que lo demuestren los hechos? ¿Por qué se aferran en bloquearnos para demostrar su supuesta verdad? ¿Por qué no nos dejan en vivir en paz?"

