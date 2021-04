"Las urnas no van a ingresar a Sarayaku. Hemos entregado el respectivo oficio en el Consejo Electoral de Pastaza; no hay transparencia en el proceso, nadie garantiza que los votos de los ecuatorianos sean respetados, por lo tanto, Sarayaku se acoge a su derecho a la resistencia y si no hay transparencia no acudiremos a las elecciones para que los votos no sean respetados", dijo Gualinga.