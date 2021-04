https://mundo.sputniknews.com/20210406/colombia-alarma-de-los-medicos-por-lentitud-de-la-vacunacion-y-el-aumento-de-casos-1110865334.html

Colombia: alarma de los médicos por lentitud de la vacunación y el aumento de casos

Colombia: alarma de los médicos por lentitud de la vacunación y el aumento de casos

Sumado a las nuevas restricciones de movilidad, en la capital colombiana rige la estrategia de pico y cédula que limita la posibilidad de asistir a comercios,

Colombia: alarma de los médicos por lentitud de la vacunación y aumento de casosok Bogotá comenzó a aplicar nuevas medidas de restricción de la movilidad ante el aumento de casos de COVID-19, mientras los trabajadores de la salud piden más apoyos. 'En Órbita' conversó con el doctor Jorgenrique Enciso Sánchez, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Sumado a las nuevas restricciones de movilidad, en la capital colombiana rige la estrategia de pico y cédula que limita la posibilidad de asistir a comercios, supermercados y bancos, en función de la fecha y número de documento. Ante el avance de la pandemia, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos reiteró su pedido de que los profesionales de la salud sean vacunados contra el COVID-19.Por esta razón, "a la gran mayoría de estos empleados [del sector] no los han vacunado. (...) Si no inmunizamos a esta gente, posiblemente se van a infectar. Y si pasa eso, no habrá quien atienda al resto de la población", agregó. El Instituto Nacional de Salud (INS) anunció que 52.772 profesionales de la salud han resultado contagiados y han muerto 250 personas al frente de sus actividades laborales.De acuerdo con Enciso Sánchez, la misma situación contractual que dificulta la vacunación tiene otras afectaciones. Una es la falta del bono económico compensatorio ofrecido por el presidente Iván Duque, el cual fue entregado a un porcentaje pequeño de los trabajadores. La Federación pidió al mandatario priorizar la creación de una renta básica mensual para quienes lo requieran.La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que además habrá cuarentena estricta entre el sábado 10 y el lunes 12.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el reclamo de justicia en Honduras por el asesinato de la activista Berta Cáceres, en 2016; y además Sputnik conversó con la congresista peruana Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), sobre el clima de incertidumbre en Perú a seis días de las elecciones presidenciales.

