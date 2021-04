https://mundo.sputniknews.com/20210406/bts-hace-historia-con-su-tema-dynamite--video-1110842495.html

BTS hace historia con su tema 'Dynamite' | Vídeo

BTS hace historia con su tema 'Dynamite' | Vídeo

La canción, lanzada en agosto de 2020, encabezó la lista hace 18 semanas y todavía se encuentra en el primer peldaño, seguida por Montero (Call Me By Your Name), del polémico rapero Lil Nas X, y la obra del australiano Masked Wolf Astronaut In The Ocean.De esta manera, BTS rompió el anterior récord de Billboard, establecido por el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee Despacito que logró encabezar la lista por 17 semanas consecutivas.El popular grupo del k-pop también rompió otro récord histórico: Dynamite se convirtió en el primer tema en idioma coreano en encabezar la lista Billboard Hot 100.BTS es la banda musical surcoreana del momento. Saltó a la fama mundial en octubre de 2016, con su álbum Wings. El tema Blood Sweat & Tears se convirtió en el principal éxito del disco y encabezó el ranking de Billboard en EEUU.A lo largo de su prolífica carrera, BTS ha sido galardonado con más de 100 prestigiosos premios musicales, entre ellos los Grammy, los NME Awards y los Billboard Music Awards.

