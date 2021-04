https://mundo.sputniknews.com/20210406/biden-dice-que-no-ha-discutido-con-presidente-chino-la-responsabilidad-por-el-coronavirus-1110868719.html

Biden dice que no ha discutido con presidente chino la responsabilidad por el coronavirus

Biden dice que no ha discutido con presidente chino la responsabilidad por el coronavirus

"No, no he tenido esa conversación con el presidente Xi", respondió Biden a una pregunta sobre si había tenido la oportunidad de preguntarle a su homólogo si

"No, no he tenido esa conversación con el presidente Xi", respondió Biden a una pregunta sobre si había tenido la oportunidad de preguntarle a su homólogo si los informes de que China pudo haber engañado al mundo al comienzo de la pandemia son ciertos.El predecesor de Biden, Donald Trump (2017-2021), acusó repetidamente a China de encubrir el brote de coronavirus y no advertir al mundo sobre el peligro de una pandemia.El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan, en China, que fue identificada como una nueva cepa de coronavirus.En dos meses el nuevo coronavirus se expandió por todos los continentes y el 11 de marzo de 2020 la OMS lo declaró pandemia.Un año después, el nuevo coronavirus ha provocado 131.593.180 contagios confirmados, de los cuales 2.856.632 personas fallecieron.

