Banana azul de Java: así es el plátano que sabe a vainilla

No la acaban de descubrir. Los indonesios la conocen desde hace muchos de años, pero sí es una novedad para el resto del mundo. Este fruto es originario del Sudeste Asiático, pero se ha extendido a zonas tan dispares como el norte de Australia, Hawái, Fiji e incluso Centroamérica, donde se conoce como cenizo.De acuerdo con el director ejecutivo de Hawaii Tropical Fruit Growers, Ken Love, los agricultores de Hawái han estado cultivando estas frutas desde principios de la década de 1920.Sabor único y textura sin igualSu color no es lo único original de este banano; su sabor es mucho más fuerte que el convencional y, de acuerdo con los que lo han probado, se asemeja al de la vainilla. Esto hace que sea un fruto ideal para realizar helados bajo en grasas y calorías porque con solo congelarlo y triturarlo es suficiente para hacer un delicioso y cremoso sorbete.Es precisamente esta cualidad lo que le ha dado fama mundial, al punto que en Hawái se le conoce simplemente como Ice Cream Banana (helado de banana).Azul verdoso (y hasta escarchado)A pesar de que es más conocido por su color azul, que algunos hasta caracterizan de fluorescente, la verdad es que no siempre tiene esa tonalidad. El color va a depender de su madurez y es incluso más rico cuando su cáscara está amarillo pálida, precisamente cuando su pulpa es más adecuada para comer.El azul se puede transformar en un verde aguamarina y algunos aseguran que parece estar escarchado, ¿mito o realidad?Más cerca de lo que creesPuedes sembrar esta inusual fruta en el patio de tu casa, ya que desde las semillas hasta la planta propiamente dicha la venden en tiendas en línea como Amazon. Sin embargo, necesitas contar con suficiente espacio, ya que pueden crecer más de medio metro y tienen raíces muy largas que podrían llegar a levantar pisos de concreto.Una ventaja importante es que esta planta tiene una alta resistencia a diferentes temperaturas, desde por de bajo de 0º C hasta los 44º C. La temperatura ideal; no obstante, es de 40ºC.Deben ser regadas diariamente con abundante agua y hace falta fertilizarlas. La planta tarda aproximadamente 9 meses en crecer en su totalidad. Toda una ganga para un helado cremoso libre de culpas.

