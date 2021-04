https://mundo.sputniknews.com/20210405/uruguay-educacion-virtual-obligatoria-mientras-la-pandemia-acecha-1110821155.html

Uruguay: educación virtual obligatoria mientras la pandemia acecha

Uruguay: educación virtual obligatoria mientras la pandemia acecha

La modalidad de clases no presenciales se extenderá hasta por lo menos el 12 de abril, pero dependerá de la situación epidemiológica.

Uruguay: educación virtual obligatoria mientras la pandemia acecha El país sudamericano retomó la modalidad en todos los niveles de la enseñanza mientras enfrenta lo peor de la pandemia. 'En Órbita' conversó con Mariana Pais, integrante de Familias Organizadas por la Educación Media Pública, en Uruguay.

La modalidad de clases no presenciales se extenderá hasta por lo menos el 12 de abril, pero dependerá de la situación epidemiológica. Para los sindicatos de la educación y el colectivo que reúne a familias de estudiantes de educación media pública, no hay condiciones para exigir la obligatoriedad. Las familias sostienen que el organismo encargado de la educación pública (ANEP) presentó un plan que contempla esas dificultades pero aún no se instrumentó. Además proponen incluir en esas medidas internet gratis para los estudiantes, promover espacios de apoyo para adolescentes y volver a la presencialidad con garantías sanitarias. "Sentimos bastante incertidumbre de cómo se va a desarrollar la educación en la virtualidad. Nosotros planteamos que la educación sea universal, un derecho garantizado a todos los estudiantes. (...) Al perder el espacio presencial, se pierde mucha calidad en la educación", aseguró Pais. Uruguay atraviesa su peor momento en lo que va de la pandemia, con 23.000 casos nuevos en los últimos 10 días y un promedio de 30 fallecimientos diarios en la última semana. En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el comienzo de la cuarentena en Chile, y la posposición de las elecciones de los constituyentes y regionales. Además, conversamos con el enviado especial de Sputnik en Perú sobre la semana previa a los comicios presidenciales.Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

