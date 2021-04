Un preámbulo del Óscar: anuncian los ganadores del premio Screen Actors Guild 2021

https://mundo.sputniknews.com/20210405/un-preambulo-del-oscar-anuncian-los-ganadores-del-premio-screen-actors-guild-2021-1110800406.html

Anya Taylor-Joy fue nombrada actriz del año por su actuación en la miniserie Gambito de dama. Mark Ruffalo se convirtió en el mejor actor de una serie por su participación en I Know This Much is True (La innegable verdad). Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del 2020, fue reconocido como el mejor actor por su papel en La madre del blues, que se destaca por su talentoso reparto. Su compañera de película Viola Davis recibió el título de Mejor actriz de cine. El juicio de los 7 de Chicago, la película estadounidense de género histórico y drama legal escrita y dirigida por Aaron Benjamin Sorkin, triunfó en la categoría Mejor ensamble. Esta obra cuenta la historia de un grupo (conocido como los Chicago Seven) de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam acusados de conspiración por cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. The Crown (La Corona), la serie de drama histórico sobre el reinado de la reina Isabel II, creada y escrita por Peter Morgan y producida por Left Bank Pictures y Sony Pictures Television para Netflix, fue galardonada por el mejor ensamble en serie de drama.Schitt's Creek, la serie de televisión canadiense de comedia que se estrenó el 13 de enero de 2015, también puede presumir de sus ingeniosos actores de drama. La entrega del galardón, que casi garantiza una estatuilla de Óscar, fue aplazada por varias semanas debido a la pandemia. La lista de triunfadores de la 27 edición del premio Screen Actors Guild fue publicada en la página web oficial del Sindicato de Actores. La lista completa de ganadores del premio Screen Actors GuildCineTelevisión

