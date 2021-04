Twitter no estaría interesado en perder el mercado ruso

https://mundo.sputniknews.com/20210405/twitter-no-estaria-interesado-en-perder-el-mercado-ruso-1110805121.html

MOSCÚ (Sputnik) — La red social Twitter no está interesada en perder el mercado ruso que es una fuente importante de información sobre los usuarios, declaró a... 05.04.2021, Sputnik Mundo

"Mientras las redes sociales y aplicaciones de mensajería estadounidenses se encuentran en el mercado ruso, comparten a priori en el marco de distintos acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos y los servicios de inteligencia datos sobre sus usuarios, se trata de la analítica y otros tipos de información. No querrán perder esa fuente de información, porque Twitter desde hace mucho tiempo se considera como una plataforma oficial para las declaraciones de los representantes de las autoridades y políticos", dijo Volkov.El mercado ruso, destacó, es importante, activo y cuenta con una gran audiencia.A su vez, la compañía Twitter mantuvo el 1 de abril un "diálogo constructivo" con el regulador ruso de los medios de comunicación Roskomnadzor sobre las posibilidades del trabajo conjunto para una reacción rápida a los reportes del contenido ilegal."Tuvimos un diálogo constructivo con Roskomnadzor, en el marco del cual reafirmamos la política de tolerancia cero de Twitter hacia la explotación sexual de menores y subrayamos que promover, glorificar o alentar el suicidio y las autolesiones contradice nuestras reglas, así como confirmamos que no permitimos usar Twitter para cualquier acción ilegal o para facilitar acciones ilegales ", comunicó un representante de Twitter al portal Business Insider.Subrayó que fue una discusión fructífera sobre cómo Twitter y Roskomnadzor pueden trabajar juntos para "garantizar reacción rápida a denuncias de este tipo de contenido ilegal".Este 5 de abril el regulador ruso de los medios, Roskomnadzor, extendió hasta el 15 de mayo las medidas para desacelerar el tráfico de Twitter en el territorio de Rusia.Según el ente, después de las medidas adoptadas por el regulador en marzo, la red social retiró cerca de 1.900 de los 3.100 contenidos de pornografía infantil, suicida o "pronarcóticos" que están prohibidos en Rusia y no se han eliminado desde 2017.Con esa medida Roskomnadzor le ofreció a Twitter más tiempo para eliminar todo el contenido prohibido y acordar su actividad con las exigencias de la legislación rusa.El 10 de marzo, el regulador ralentizó la conexión a Twitter por no eliminar los contenidos que incitan a los adolescentes al suicidio, así como los que difunden pornografía infantil y propaganda de drogas, entre otros.Según Roskomnadzor, el gigante digital estadounidense en los últimos cuatro años ha dejado sin atender más de 28.000 solicitudes para borrar esos mensajes.

