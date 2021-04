https://mundo.sputniknews.com/20210405/todo-apunta-a-que-el-dolar-esta-saliendo-del-escenario--1110815760.html

"Todo apunta a que el dólar está saliendo del escenario"

La política estadounidense cada vez menos previsible pone en tela de juicio la fiabilidad y la conveniencia de utilizar el dólar en los pagos recíprocos,

La política estadounidense cada vez menos previsible pone en tela de juicio la fiabilidad y la conveniencia de utilizar el dólar en los pagos recíprocos, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores Alexandr Pankin en una entrevista con Sputnik. La reducción del uso del dólar en las transacciones comerciales mutuas es una respuesta objetiva a la realidad geopolítica actual, afirmó el funcionario. "Es lógico que, en tales circunstancias, los países y las empresas se vean obligados a tomar medidas destinadas a minimizar las pérdidas económicas y los riesgos en las transacciones, y estén interesados en desarrollar mecanismos alternativos de pagos recíprocos. En este sentido, la expansión del uso de las unidades monetarias nacionales en las transacciones comerciales con otros estados es cada vez más relevante y se convierte en una importante dirección de la actual agenda económica exterior", añadió el viceministro.El economista Mijaíl Beliáev es de la misma opinión que el dólar cederá gradualmente a las monedas alternativas."Todo apunta a que el dólar está saliendo del escenario porque la economía estadounidense está dejando paso a otros líderes. Pero aún tendremos que realizar los cálculos en dólares durante algún tiempo. Esto no se hace de golpe, no es un proceso rápido: no solo el comercio internacional está tradicionalmente ligado al dólar, especialmente en ciertas materias primas, sino que Estados Unidos aún ocupa una posición fuerte en la arena internacional", destacó el experto.Por lo tanto, por ahora, el dólar está en fuerte demanda para los pagos internacionales. Sin embargo, retirar la divisa estadounidense es una opción puramente técnica que no implica ningún choque y hay una gran variedad de alternativas para ella, agregó.Los cálculos con Europa se hacen predominantemente en euros. China, como un nuevo líder en el comercio internacional, puede utilizar el yuan o el rublo en sus acuerdos con Rusia. El rublo también se utiliza en los cálculos dentro de la Unión Económica Euroasiática (que incluye Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia), además, hay planes para crear una moneda colectiva, concluyó el economista.

