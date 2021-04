https://mundo.sputniknews.com/20210405/sale-a-la-luz-el-nuevo-e-impresionante-trailer-de-loki--video-1110810251.html

Sale a la luz el nuevo e impresionante tráiler de 'Loki' | Vídeo

Sale a la luz el nuevo e impresionante tráiler de 'Loki' | Vídeo

El protagonista de la serie —que logró huir con el Cubo Cósmico, el Teseracto, y romper la realidad— recibe una oferta difícil de rechazar: Mobius M. Mobius

2021-04-05T16:32+0000

2021-04-05T16:32+0000

2021-04-05T16:32+0000

estilo de vida

tráiler

marvel

cine

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1110810196_0:0:1877:1057_1920x0_80_0_0_76cb4f3b65f56a737cf56979a98c41f7.png

El protagonista de la serie —que logró huir con el Cubo Cósmico, el Teseracto, y romper la realidad— recibe una oferta difícil de rechazar: Mobius M. Mobius (Owen Wilson) le invita a trabajar para la Agencia de Variación Temporal, encargada de monitorear la línea del tiempo y el multiverso.La serie, de seis capítulos, creada por Michael Waldron (Rick and Morty, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) y Kate Herron (Sex Education), estará disponible a partir del 11 de junio en la plataforma Disney+. El elenco del show también contará con la participación de Erika Coleman (Black Mirror), que dará vida a la azafata Florence Schaffner.El tráiler acumuló más de 600.000 reproducciones en YouTube en tan solo un par de horas y dejó boquiabiertos a los fans de Loki, tal y como se llaman a sí mismos:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

tráiler, marvel, cine, arte y cultura