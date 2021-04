https://mundo.sputniknews.com/20210405/rusia-no-descarta-tomar-medidas-militares-en-respuesta-a-amenazas-de-misiles-de-occidente-1110793032.html

Rusia no descarta medidas militares en respuesta a supuestas amenazas de misiles de Occidente

Rusia no descarta medidas militares en respuesta a supuestas amenazas de misiles de Occidente

"No cerramos la puerta del diálogo, pero en las condiciones actuales no descartamos que Rusia esté obligada a poner cada vez más el foco de sus esfuerzos en la

maría zajárova

misiles

internacional

occidente

rusia

"No cerramos la puerta del diálogo, pero en las condiciones actuales no descartamos que Rusia esté obligada a poner cada vez más el foco de sus esfuerzos en la implementación de medidas de reacción técnico-militar ante las amenazas de misiles que surgen", afirmó Zajárova, citada por el comunicado de la Cancillería rusa.Zajárova en su comentario indicó que durante las últimas semanas algunos representantes del Pentágono anunciaron que podrían desplegar en varias regiones del mundo misiles de medio y corto alcance, prohibidos antes en el marco del Tratado INF.Añadió que a las "acciones y declaraciones abiertamente adversarias y desestabilizadoras en este ámbito se unieron militares del Reino Unido".El Tratado INF, firmado en diciembre de 1987 entre la entonces URSS y Estados Unidos, prohibía los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El 2 de agosto de 2019, Washington rompió definitivamente el tratado, alegando que Rusia lo infringía.Moscú también suspendió su compromiso con el Tratado INF en respuesta a EEUU, pero al mismo tiempo dejó claro que no deseaba implicarse en una nueva carrera armamentista, mantenía sus propuestas de desarme y esperaría a que la otra parte estuviera dispuesta a retomar las conversaciones al respecto.

