https://mundo.sputniknews.com/20210405/racismo-en-el-futbol-espanol-el-valencia-abandona-el-cesped-tras-insultos-xenofobos-a-un-jugador-1110810401.html

Racismo en el fútbol español: el Valencia abandona el césped tras insultos xenófobos a un jugador

Racismo en el fútbol español: el Valencia abandona el césped tras insultos xenófobos a un jugador

Polémica en el fútbol tras el supuesto insulto racista del jugador del Cádiz Juan Cala al Mouctar Diakhaby del Valencia. Tras el incidente, la escuadra che se... 05.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-05T16:52+0000

2021-04-05T16:52+0000

2021-04-05T16:52+0000

españa

la liga

polémica

valencia cf

insultos

cádiz

fútbol

racismo

valencia

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1110810595_0:60:791:504_1920x0_80_0_0_d02ac5bd1528c5d160191d88358731e4.jpg

Minuto 29 en el estadio Ramón de Carraza. El luminoso indica un empate a 1 entre Valencia y Cádiz. El central francés del conjunto che Mouctar Diakhaby batalla por despejar un balón con el defensa del equipo andaluz Juan Cala. Una escena habitual en el fútbol. Sin embargo, antes de que la pelota se pusiese en juego, el futbolista del Valencia se desentiende de la jugada y se encara con Cala. Antes, este último se dirigió dos veces para espetarle unas palabras. Varios jugadores tratan de detener a Diakhaby. Llega el colegiado David Medié Jiménez y saca una tarjeta al galo. Este no se lo cree. Le dice al árbitro que el jugador del Cádiz le ha llamado "negro de mierda".Entonces, la plantilla del Valencia toma una decisión: abandonar el terreno de juego. Ambos equipos se van a vestuarios. El equipo visitante se niega a saltar de nuevo al césped. Sin embargo, media hora después deciden volver. Lo hacen sin Diakhaby, sustituido por Hugo Guillamón. El francés verá el encuentro con lágrimas desde las gradas. Mientras, el Cádiz regresa con Cala todavía en su escuadra.El partido acaba con un 2-1 a favor de los gaditanos. No obstante, el marcador no es lo más importante. "Diakhaby estaba hundido, y nosotros a muerte con él. Íbamos a quedarnos en el vestuario, pero nos han dicho que teníamos que jugar o nos quitaban los tres puntos y posiblemente alguno más. Él nos autoriza y nos pide que salgamos", explicó José Luis Gayà, capitán del Valencia. Más contundente fue el comunicado de la dirección del club, que aseguró que en ningún momento obligó a los jugadores a volver al terreno de juego. Acusan directamente a Medié Jiménez, quien forzó a los futbolistas a jugar bajo amenaza de penalización. Desde Mestalla esperan que se abra una investigación. El incidente no fue percibido por ningún otro colegiado, según indica el acta arbitral. La Federación Española de Fútbol desmiente que Medié Jiménez haya hablado con los jugadores del Valencia sobre las consecuencias que tendría para el equipo no volver al campo. Por su parte, el Cádiz cierra filas entorno a Cala. En un comunicado, explica que "son firmes defensores de la lucha contra el racismo y están en contra de cualquier situación de xenofobia o racismo, sea quien sea su autor". Sin embargo, "no puede entrar a valorar los lances propios del juego entre los jugadores y siempre exigimos una actitud de respeto y responsabilidad ante los contrarios". El propio Cala explicará el 6 de abril su versión de los acontecimientos. "Estoy muy tranquilo. Parece que en este país no hay presunción de inocencia", ha dicho antes del entrenamiento del 5 de abril.La sospecha de racismo planea sobre la Primera División de España. No es la primera vez que se escuchan gritos xenófobos en estadios de fútbol. En 2016, aficionados del Sporting imitaron ruidos de mono para recibir al jugador del Athletic Club Iñaki Williams. El culé Samuel Eto’o fue víctima de cánticos durante parte de su carrera futbolística. En 2005 al entonces portero del Espanyol Carlos Kameni le lanzaron un plátano en el Vicente Calderón. Misma jugada le hicieron a Dani Alves en Villarreal. Él se comió el plátano. Escenas que se repiten y avergüenzan al fútbol español.

cádiz

valencia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

la liga, polémica, valencia cf, insultos, cádiz, fútbol, racismo, valencia, deportes