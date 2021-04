https://mundo.sputniknews.com/20210405/mas-vacunas-y-mas-equidad-reclama-el-mundo-1110805433.html

Más vacunas y más equidad, reclama el mundo

Más vacunas y más equidad, reclama el mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Con el incremento de los contagios de COVID-19 en varias regiones del mundo y la posible incidencia directa de los festivos de Semana Santa... 05.04.2021, Sputnik Mundo

A pesar del desarrollo de varias vacunas en tiempo récord y de su aporte en el control de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, todavía el mundo está lejos de sentirse seguro.El incremento de los casos en varias regiones disparó las alarmas, pues según la Universidad Johns Hopkins de EEUU, el pasado 1 de abril se confirmaron más de 711.000 contagios a nivel mundial, una cifra que no se registraba desde mediados de enero. Por tanto, son muchas las personalidades que se preocupan y alzan su voz para demandar un trabajo más coordinado, mayor responsabilidad y más equidad en la distribución de las vacunas."COVAX ya ha entregado 35 millones de dosis a más de 78 países. Pero todavía existe un serio desafío en la equidad y disponibilidad de las vacunas", destacó el 1 de abril el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.Más compromisoSegún la OMS, el número de nuevos contagios en Europa crece en todos los grupos etarios salvo en los mayores de 80 años. "Solo entre esa población más vulnerable se observa un descenso constante de la incidencia y de la cuota de fallecimientos por el COVID-19 desde inicios de 2021, lo que refleja los primeros efectos de la vacunación", agrega el texto. En ese sentido, el funcionario llamó a "impulsar la producción, reducir las barreras para la administración de vacunas y utilizar cada dosis disponible en almacenes".Destaca la oficina regional europea que en su región se han administrado hasta ahora más de 152 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, pero solo un 10% de la población europea recibió la primera dosis y un 4% las dos. En este aspecto, el puntero es el Reino Unido donde recibieron al menos una inoculación más de 35 millones de ciudadanos.El papa Francisco pidió el 4 de abril, en su tradicional mensaje de Pascua, que los países con más posibilidades compartan las vacunas con los países más pobres. "En el espíritu de un 'internacionalismo de las vacunas', insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres", dijo Francisco, en su homilía en la basílica de San Pedro, y recordó que "las vacunas son una herramienta esencial" en la lucha contra el virus.Alerta mundialEn Europa se vive una nueva ola de COVID-19, lo que provocó el recrudecimiento de las medidas para limitar la propagación del virus. Alemania reforzará los controles en sus fronteras terrestres durante una o dos semanas. Mientras que Italia decidió prolongar sus medidas hasta el 30 de abril. Por su parte, en Francia, donde la situación sanitaria se ha complicado en las últimas semanas y aumentan los muertos, se cerrarán las escuelas al menos tres semanas.Alarmante es la situación en la India, que este 5 de abril registró 103.558 nuevos casos de infección en 24 horas, el máximo desde que comenzó la actual pandemia, según los datos del Ministerio de Salud. El tope anterior, 97.894 casos de infección, se notificó el pasado 17 de septiembre.Complicada también está Filipinas, con los hospitales de Manila desbordados.Por su parte, el 3 de abril Canadá superó la marca del millón de casos.En América Latina, Chile tiene a la mayoría de su población confinada y cerró sus fronteras durante el mes de abril. Mientras que, Bolivia cerró su frontera, pero solo con Brasil, el país más complicado de la región, con más de 331.000 muertos y casi 13 millones de contagios.Hasta este 5 de abril, la pandemia ha matado a más de 2,8 millones de personas en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins.Mientras tanto, en cuanto a la aplicación de vacunas, según Our World in Data, ya se han inyectado 664,64 millones de dosis en todo el planeta —que han llegado al 4,68% de la población—, con EEUU a la cabeza con más de 165 millones de vacunas aplicadas y una cobertura de más del 31% de su población. Pero el líder es Israel, con más del 60% de su población inmunizada. En América Latina el puntero es Chile, que ya ha aplicado 10,79 millones de vacunas y cuenta con un 36,3% de su población con al menos una dosis.Sin lugar a dudas hace falta más ayuda de los más ricos hacia los más pobres y así poder frenar esta pandemia, que no entiende de clases sociales y amenaza con seguir martirizándonos la existencia por un tiempo más.

