Irán insta a levantar ya las sanciones de EEUU

"Las sanciones estadounidenses deben ser levantadas completamente, lo que es necesario comprobar para que Irán tome sus medidas de respuesta. En otras

"Las sanciones estadounidenses deben ser levantadas completamente, lo que es necesario comprobar para que Irán tome sus medidas de respuesta. En otras palabras, no existe ningún 'paso a paso', hay un solo paso que es levantar todas las sanciones", dijo Jatibzade ante la prensa.El 2 de abril, la Comisión Conjunta del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) mantuvo una reunión telemática en la que examinó el posible regreso de EEUU al acuerdo sobre el programa nuclear iraní, así como fijó para el 6 de abril la próxima sesión del organismo, que se llevará a cabo en Viena.Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, informó a Sputnik que no se prevé "ningún contacto directo entre Irán y representantes de EEUU" en la reunión de la Comisión.El pasado 2 de abril, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, destacó que aunque EEUU no espera que haya negociaciones directas con Irán en el futuro encuentro, Washington está abierto a ese tipo de diálogo.

