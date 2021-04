https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-centro-gamaleya-la-vacuna-sputnik-v-no-influye-en-el-material-genetico-1110791045.html

El Centro Gamaleya: la vacuna Sputnik V no influye en el material genético

"La respuesta es inequívoca: no puede", dijo a Sputnik el director del Centro Gamaleya, Alexandr Guíntsburg.

"La respuesta es inequívoca: no puede", dijo a Sputnik el director del Centro Gamaleya, Alexandr Guíntsburg.El científico explicó que solo incide en el genoma aquello que se integra en su composición o influye de algún modo en la estructura del ADN."Un fármaco que no se reproduce en el organismo humano no puede integrarse [en el genoma] e interactuar con nuestro ADN, así que Sputnik V no influye en absoluto en el ácido nucleico, ni en la herencia genética, ni en nada relacionado con el cambio de nuestro material genético", afirmó Guíntsburg.Sigue la versión completa de la entrevista con Alexandr Guíntsburg aquí.

