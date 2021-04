https://mundo.sputniknews.com/20210405/eeuu-cierra-una-unidad-secreta-de-guantanamo-y-traslada-a-sus-prisioneros-1110794393.html

EEUU cierra una unidad secreta de Guantánamo y traslada a sus prisioneros

EEUU cierra una unidad secreta de Guantánamo y traslada a sus prisioneros

El traslado de los reclusos del Campo 7 es un esfuerzo para "aumentar la eficiencia y efectividad operativa", informó en un comunicado el Comando Sur de EEUU,

2021-04-05T11:01+0000

2021-04-05T11:01+0000

2021-04-05T11:01+0000

internacional

guantánamo

eeuu

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1110794365_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_098b82afaae43ade72f5bdb4af01fb94.jpg

El traslado de los reclusos del Campo 7 es un esfuerzo para "aumentar la eficiencia y efectividad operativa", informó en un comunicado el Comando Sur de EEUU, que supervisa la cárcel. El Comando Sur detalló que los prisioneros de esta esta instalación secreta fueron trasladados al Campo 5, que estaba prácticamente vacío, "de forma segura y sin incidentes", pero no precisó cuándo ocurrió el traslado. Se desconoce cuántos prisioneros fueron trasladados, pero las autoridades estadounidenses han comentado que 14 de los 40 reos de Guantánamo estaban retenidos en la instalación cerrada. Entre los reos del Campo 7 se encontraban cinco prisioneros acusados de crímenes de guerra por sus supuestos roles en la planificación y apoyo logístico para los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.El Campo 7 se abrió en diciembre de 2006 para prisioneros anteriormente recluidos en una red de centros de detención clandestinos de la CIA. Estas cárceles fueron conocidas como sitios negros por las brutales técnicas de interrogación de los reos. El Ejército dirigió el Campo 7 en virtud de un acuerdo con la CIA y las agencias de inteligencia involucradas en la transferencia.Durante mucho tiempo los militares estadounidenses se negaron a reconocer la ubicación del Campo 7 en la base de Guantánamo y nunca permitieron el acceso de los periodistas. Los funcionarios habían comentado que la unidad nunca fue diseñada para ser permanente y tenía problemas estructurales, por lo que necesitaba una renovación. No obstante, el Pentágono abandonó los planes de reconstrucción y decidió cerrar la instalación secreta, informa el portal Military Times.En 2009, el presidente Barack Obama firmó una orden para cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, pero no la cumplió. En diciembre del 2020 la Administración del presidente, Joe Biden, también afirmó que tiene la intención de cerrar por completo la cárcel antes del final de su mandato. No obstante, esta medida requeriría la aprobación del Congreso para trasladar a algunos prisioneros a EEUU para ser juzgados o encarcelados.

https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109094596.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

guantánamo, eeuu, seguridad