Candidato único a presidente: un nebuloso desafío para la oposición en Chile

Francisco Bravo Atias Santiago, 5 abr (Sputnik).- Nueve candidatos. Nueve líderes de la oposición en Chile, de izquierda y centroizquierda, han sido

Cuando comenzó el movimiento de protestas contra el Gobierno de Piñera en octubre de 2019 denominado "estallido social", muchos líderes de oposición prometieron unir fuerzas y evitar a toda costa que el próximo presidente sea de derecha.Pero pasó un año y medio de eso y el acercamiento no se producía. De hecho, solo se registraron descalificaciones y recriminaciones entre los precandidatos. Pero en marzo de este año, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical (centroizquierda) y uno de los nueve aspirantes, dio el primer pasó. Tomó su celular y redactó una invitación.Al parecer, solo hacía falta que alguien le pusiera fecha y hora al encuentro, porque el 30 de marzo a las 10:00, todos los convocados se conectaron para iniciar la primera cumbre de candidatos de oposición.Trato y formasAl encuentro asistió Paula Narváez, proclamada como candidata por el Partido Socialista (centroizquierda); Heraldo Muñoz, del Partido Por la Democracia (centroizquierda); la senadora Ximena Rincón, por el Partido Demócrata Cristiano; el diputado Gabriel Boric, por Convergencia Social (izquierda); el diputado Marcelo Díaz, por Unir (izquierda); la diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista (izquierda) y el diputado Jaime Mulet, del partido Frente Regionalista Verde Social (izquierda).Si bien el precandidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, no pudo asistir, sí lo hizo el diputado Guillermo Teillier, presidente de la tienda.El líder radical explicó que durante la hora y media que duró la videollamada, el tema más importante fue el maltrato entre candidatos. "El primer acuerdo al que llegamos fue evitar a futuro las declaraciones cruzadas por la prensa buscando posicionar campañas o para ampliar electorado", dijo."Una vez conseguido esto, el siguiente paso fue crear una ruta para encontrar nuestros puntos en común en torno a programas y propuestas. De hecho, se realizarán más encuentros con líderes y representantes de los partidos en los próximos días para ir afinando nuestras posiciones comunes", anunció.Sin embargo, el tiempo corre en contra. En mayo se termina el plazo para que los partidos políticos y las alianzas puedan inscribir a sus candidatos en el proceso de primarias legales que se realizará en julio. Debido a esto, Maldonado no ocultó la dificultad de llegar a un acuerdo en tan poco tiempo.Sin embargo, señaló que si las reuniones no llegan a buen puerto "de todas maneras los encuentros nos servirá para avanzar en acuerdos programáticos".Las piedras de topeUna de las experiencias que apunta a un eventual fracaso de estas negociaciones es lo ocurrido el año pasado, cuando la oposición realizó intentos por llevar una lista única de candidatos a la Convención Constituyente que se elegirá en mayo de este año para escribir la próxima carga magna del país.Cuando muchos pensaban que el pacto era un hecho, a última hora y casi en las mismas puertas del Servicio Electoral, los partidos comenzaron a poner condiciones y a recriminarse entre ellos. Finalmente no hubo acuerdo para candidatos únicos ni en convencionales ni en alcaldes ni en gobernadores. Todos correrán por separado.Otro factor complejo es la eterna disputa entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Ambos partidos gobernaron juntos durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) en una coalición llamada Nueva Mayoría, pero generaron tantos roces que el bloque se disolvió y hoy, los dos partidos están en las antípodas."El Partido Comunista involucionó. Opta por la vía de la insurrección y no la institucional", dijo en febrero el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. "Si alguien quiere entender el fondo de la posición del presidente de la Democracia Cristiana, les comparto este documento", respondió por Twitter el líder comunista Daniel Jadue, adjuntando un informe donde el partido defendió el golpe de Estado perpetrado por el fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en septiembre de 1973.Por último, y aunque no lo hagan explícito, todos los candidatos están pendientes de las encuestas. Cada estrategia será distinta según cómo avancen o retrocedan los aspirantes en los estudios de opinión.En el último estudio realizado por la encuestadora privada Criteria, Jadue lideró las preferencias para ser el próximo presidente de Chile con un 11%, seguida por Jiles (9%), Rincón y Muñoz (ambos con 2%), mientras que los otros candidatos no aparecieron mencionados.

