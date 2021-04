https://mundo.sputniknews.com/20210405/canciller-uruguayo-pide-a-su-par-argentino-reunion-por-flexibilizacion-del-mercosur-1110827188.html

Canciller uruguayo pide a su par argentino reunión por flexibilización del Mercosur

(Amplía a partir del quinto párrafo) Montevideo, 6 abr (Sputnik).- El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, envió el lunes una carta a su par argentino,

"Se envió una carta hoy (lunes) solicitando se convoquea una reunión formal, extraordinaria para tratar el tema flexibilización del Mercosur (Mercado Común del Sur) antes del 22 de abril y en caso de que no prospere, a pesar de que había un compromiso de Solá, asumido en diciembre del año pasado, Uruguay presentará su propuesta el 22", indicaron a esta agencia fuentes de cancillería.El 31 de marzo pasado, la cancillería argentina invitó a Bustillo mediante una carta firmada por Solá a una reunión extraordinaria a realizarse el 22 de abril de manera virtual "para abordar temas claves y prioritarios en el proceso de integración" del bloque, que también conforman Brasil, Paraguay y Venezuela (actualmente suspendido).Fuentes de la cancillería argentina, país que ocupa la presidencia pro tempore, dijeron a esta agencia que no hay reuniones bilaterales agendadas con Uruguay por fuera de las del bloque.El 26 de marzo pasado, durante una cumbre presidencial por los 30 años del Mercosur, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo que al no permitir la flexibilización el bloque estaba siendo un "lastre" para su país.El presidente de Argentina, Alberto Fernández, por su parte, respondió que quien considere que el Mercosur es un lastre, puede "tomar otro barco".La flexibilización del Mercosur es impulsada por los gobiernos de Brasil y Uruguay, que buscan que los países miembros del bloque puedan negociar acuerdos de libre comercio con terceros países de forma individual, iniciativa a la que Argentina se opone.

