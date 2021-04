https://mundo.sputniknews.com/20210405/amlo-sostiene-que-por-ahora-no-necesita-vacunacion-contra-covid-19-1110802800.html

AMLO sostiene que "por ahora" no necesita vacunarse contra el COVID-19

2021-04-05T13:54+0000

2021-04-05T13:54+0000

2021-04-05T13:55+0000

"Quise preguntar a otros [médicos], los que me atendieron directamente cuando padecí de contagio, ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune", indicó el gobernante en conferencia de prensa.López Obrador, de 67 años, consultó acerca de la vacunación para reforzar sus anticuerpos, tras confirmar su contagio el 25 de enero pasado con síntomas leves, cuando debió confinarse en su residencia de Palacio Nacional con su esposa y el menor de sus hijos."Le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicar [el 6 de abril] para que no vaya a prestarse a especulaciones, que explique técnica y científicamente, porque es importante" difundir esa valoración de los galenos, anunció.Después de dar positivo a COVID-19, el jefe del Ejecutivo federal canceló sus actividades públicas hasta el 8 de febrero, cuando reinició sus conferencias de prensa matutinas y giras de trabajo para supervisar obras y programas sociales.

