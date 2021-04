https://mundo.sputniknews.com/20210404/video-una-hiena-se-pelea-con-un-leopardo-por-un-trofeo-de-caza-1110775617.html

Vídeo: una hiena se pelea con un leopardo por un trofeo de caza

Vídeo: una hiena se pelea con un leopardo por un trofeo de caza

Un vídeo grabado en la Reserva Natural de Kruger, en Sudáfrica, muestra cómo un leopardo logra capturar a un impala desprevenido, que se paró justo en frente

Un vídeo grabado en la Reserva Natural de Kruger, en Sudáfrica, muestra cómo un leopardo logra capturar a un impala desprevenido, que se paró justo en frente de la emboscada del felino. En aquel momento parecía obvio que el leopardo estaba a punto de tener un festín. Sin embargo, de la nada aparece una hiena, que se abalanza contra el leopardo con su presa. Ante tal falta de miedo el felino retrocede, e incluso intenta varias veces volver a arrebatar a su presa. No obstante, la hiena no cambió de actitud, y no le dejó al felino recuperar su cena.Por desgracia, cuando la hiena acabó de degollar al impala resultó que se trataba de una hembra que estaba embarazada, por lo cual se puede decir que el depredador se hizo con un premio doble por su osadía y valentía.

