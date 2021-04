https://mundo.sputniknews.com/20210404/unos-dolmenes-milenarios-en-espana-en-riesgo-de-desaparecer-vandalizados-hay-basura-y-grafitis-1110699316.html

Unos dólmenes milenarios en España en riesgo de desaparecer: "Vandalizados, hay basura y grafitis"

Unos dólmenes milenarios en España en riesgo de desaparecer: "Vandalizados, hay basura y grafitis"

Asociaciones proteccionistas e historiadores locales alarman sobre la situación de un bien patrimonial que, a pesar de llevar milenios entre nosotros, podría

2021-04-04T08:00+0000

2021-04-04T08:00+0000

2021-04-04T08:00+0000

españa

arqueología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1110699530_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_773817bc8bfacf754a6b1ac722171387.jpg

Asociaciones proteccionistas e historiadores locales alarman sobre la situación de un bien patrimonial que, a pesar de llevar milenios entre nosotros, podría estar ante sus últimos estertores. Los dólmenes fueron descubiertos por el arqueólogo andaluz José María Luzón en 1966 pero ahora nadie asume su cuidado. Actualmente, a pesar de que una datación radiocarbónica confirmó que los dólmenes son de entre el 2200 y el 2500 a.C. –era Calcolítica–, no gozan de ninguna protección especial y no son un Bien de Interés Cultural (BIC). Junto con José Llanes, Vélez promueve una mayor protección de los dólmenes a través de Patrimonio de Valverde, ya que hace diez años que el espacio viene siendo vandalizado, "hay basura e incluso grafitis y el mantenimiento de los accesos es inexistente. El problema no es solo el cuidado, sino que estamos poniendo en riesgo la prospección científica".La situación ha llevado a la agrupación de Podemos a exigir a la Junta y Ayuntamiento que declaren BIC el entorno. Si bien, el portavoz provincial de Huelva, Hermes Gómez, aclara que "al tener grabados ya tendría esa catalogación por la ley estatal de Patrimonio de 1985, lo cual es de aplicación también para el vigente Código Penal". No obstante, ante la dejadez de la Administración, los morados plantean presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio por "desidia y dejadez de todas las autoridades". Un relato roto sobre quiénes fuimosLos seis dólmenes de galería cubierta ocupan cerca de un kilómetro cuadrado en una dehesa próxima a la localidad, pero aún así, "muchos vecinos de Valverde ni siquiera los han visitado porque no hay ninguna facilidad", lamenta Llanes, "no hay ni un cartel que te diga que estás ante un vestigio de hace 4.500 años". La señalización no existe y por lo tanto, no hay ninguna puesta en valor de este patrimonio.Los conjuntos dolménicos están orientados hacia levante, de manera que el primer rayo de sol incide en el interior del conjunto a través de la cámara principal. Los dólmenes son santuarios, lugares para la cohesión social en torno a ritos religiosos, "tienen un valor patrimonial enorme, es el único reflejo que tenemos hoy de nuestra sociedad en el pasado". Los dólmenes revelan que los vecinos de la zona de hace miles de años escogieron emplazamientos altos para vigilar el entorno, próximo a riberas, "lamentablemente no tienen restos orgánicos porque el PH de estos suelos es ácido, pero podemos aventurar por los utensilios y ajuares hallados que era una sociedad plenamente ganadera, a pesar de estar enmarcada en la era del cobre", explica Vélez, que destaca esta anomalía como valor informativo e histórico, "era una sociedad distinta y eso debería hacer que la investigáramos más".Patrimonio en sosSin embargo, lejos de ser objeto de investigación, la degradación del conjunto le ha llevado a entrar en la indeseada lista roja que confecciona la asociación defensora del patrimonio Hispania Nostra. "Nuestra lista es una llamada de atención, contamos y precisamos de la colaboración social para que nos alerten del estado de algún bien patrimonial en peligro", explica a Sputnik Alfonso Muñoz.Muñoz es uno de los miembros del Comité Científico de Hispania Nostra que, una vez recibido el expediente, investiga desinteresadamente el valor del bien patrimonial, lo cataloga y decide si debe o no ser incluido en la lista roja. "Hay que aclarar que en España tenemos un patrimonio muy amplio y diverso, pero nuestro estado de salud patrimonial no es malo". Desde la creación de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y la descentralización del mantenimiento en las comunidades autónomas, la situación ha mejorado.No obstante, actualmente la lista roja tiene entorno a 1.000 espacios patrimoniales de los más de 16.000 elementos declarados BIC que hay en España, "afortunadamente hay unos 200 espacios que, tras nuestra acción, han pasado a formar parte de la lista verde", lo que implica protección, mantenimiento y puesta en valor adecuada, "para eso sirve la lista roja, es un toque de atención".La lista roja es un reflejo de los problemas estructurales por los que pasa el país. "Actualmente vemos grandes problemas en la España despoblada, hablamos de muchas ermitas o iglesias que ya no dan servicio a nadie, pero también en algunas zonas eso afecta al patrimonio industrial degradado", detalla Muñoz.¿Para qué queremos cuatro piedras mal puestas?Quizás esta pregunta se oiga en los gabinetes económicos de Ayuntamientos y Comunidades atosigados por unos presupuestos que no llegan. La situación económica actual no da motivos para ser muy optimista sobre el futuro de nuestro patrimonio y de elementos como los dólmenes de los Gabrieles en la provincia de Huelva, pero hay que recordar que el patrimonio tiene un potencial económico enorme por el turismo cultural. En datos de 2019 dejó en España cerca de 24.000 millones de euros de ingresos y motivó a un 36,9% de los viajeros extranjeros. Volviendo a Valverde, donde los dólmenes vienen siendo expoliados y vandalizados desde hace años, "el riesgo de perder la oportunidad de aprender de ellos es enorme", lamenta Vélez, que señala al círculo vicioso, si no se valoriza el patrimonio, no se saca nada positivo del mismo, "no es solo cuestión de administraciones, también de concienciación social". Pero la sociedad necesita saber que tienen un tesoro a tiro de piedra.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

arqueología