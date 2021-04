https://mundo.sputniknews.com/20210404/tesla-cobra-dos-veces-por-error-a-cientos-de-clientes-que-compraron-sus-autos-1110784184.html

Según los afectados, la empresa retiró la segunda suma de sus cuentas sin ningún tipo de notificación o autorización adicional mediante un correo electrónico o un mensaje SMS. Se trata de cantidades entre 31.000 y 71.000 dólares, que equivalen a los precios de la versión básica del Model 3 y del crossover Model Y respectivamente, informa la CNBC.Dave Excell, el fundador de una empresa de tecnología de prevención de delitos financieros, Featurespace, aclara al portal que el sobrecargo es un problema común en el comercio electrónico.Excell explica que las plataformas que procesan transacciones en línea usan algoritmos para evitar los recargos por error. Al mismo tiempo, los sistemas que utilizan deben ser lo suficientemente flexibles para permitir transacciones repetidas como, por ejemplo, un pago de salario recurrente. Esta flexibilidad, a su vez, permite que los casos como el de los clientes de Tesla ocurran de vez en cuando. Para resolver el problema Excell aconseja a los compradores afectados recurrir de inmediato a la compañía responsable del sobrecargo.No obstante, algunos afectados contaron CNBS que cuando se contactaron con la empresa para recuperar su dinero, Tesla les aconsejó ponerse en contacto con su entidad bancaria. En los bancos, a su vez, contestaron que el reembolso podía tardar hasta 45 días y que era más fácil que la propia compañía realizase el reembolso.Los nuevos propietarios de un Tesla, que todavía esperan su dinero, han experimentado otros problemas. Y es que algunos no pueden pagar la hipoteca o un crédito con las cuentas vaciadas por el recargo.Tras enfrentarse con tanta indiferencia hacia sus clientes el propietario del nuevo Model Y Clark Peterson se pregunta por qué fue tan fácil pagar 71.000 dólares por un vehículo de lujo en cuestión de minutos pero no es posible efectuar el reembolso en el mismo día. Por ahora desde Tesla no ha habido comunicado oficial.

