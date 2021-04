https://mundo.sputniknews.com/20210404/maduro-afirma-que-medios-internacionales-demonizan-la-pandemia-en-venezuela-1110786502.html

Maduro afirma que medios internacionales "demonizan" la pandemia en Venezuela

"The New York Times y el Miami Herald todos esos periódicos están al servicio de una campaña permanente contra Venezuela, contra nuestra revolución, no son

"The New York Times y el Miami Herald todos esos periódicos están al servicio de una campaña permanente contra Venezuela, contra nuestra revolución, no son capaces de reconocer ningún avance, ningún logro, menos ningún éxito en la lucha que hemos tenido contra la pandemia, nos demonizan permanentemente, pero no se ven la viga en su ojo, la viga de Brasil, la viga Colombia, la viga de Perú, la viga de Paragua, de Estados Unidos y de Europa", dijo el mandatario.

venezuela

2021

