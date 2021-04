https://mundo.sputniknews.com/20210404/espana-pone-fin-a-la-segunda-semana-santa-de-la-pandemia-1110780209.html

España pone fin a la segunda Semana Santa de la pandemia

"Por lo menos este año hemos podido visitar los templos, me reconforto con esto. Aunque también, por otra parte, he echado de menos las procesiones en la calle, el escenario que recrea la Semana Santa nuestra", explica a Sputnik Javier Morinigo, que pertenece a las hermandades de Monte-Sión y del Cachorro de Triana.Este sevillano de 49 años habla desde la capital de Andalucía, uno de los territorios que con más pasión vive estas manifestaciones religiosas que son también culturales.Aparte del hecho de que las tradicionales procesiones, donde se producen más aglomeraciones, han sido suspendidas para evitar contagios de COVID-19; las hermandades, los colectivos que organizan las procesiones, tuvieron que tirar de ingenio, debido a las restricciones.En la mayoría de los casos, programaron visitas a los centros para ver a las imágenes religiosas y calmar así la sed de espiritualidad de los españoles de todas las edades, un fenómeno que ha vivido un auge en los últimos años, pero hay otros casos más curiosos.La icónica hermandad de la Esperanza de Triana, el popular barrio sevillano, se las ingenió para emitir un programa especial por su canal de YouTube denominado Madrugada de Esperanza y que sustituyó a la muy espiritual Madrugá que se vive todos los años en la noche que va del jueves al viernes santo.O en Aragón, otra tradición relacionada con estas fechas y que también estremece, la "rompida" de la hora de Calanda (Teruel) se tuvo que celebrar a un metro de distancia y desde los balcones y puertas de las casas.En otro de los puntos del territorio español donde los actos de la Semana Santa llegan particularmente dentro del alma de los ciudadanos, la ciudad de León, sus cofradías —la denominación elegida en ese territorio para las asociaciones de ciudadanos que organizan lo actos, equivalente a las hermandades andaluzas— programaron visitas a las iglesias para poder ver las tallas religiosas, pero con una limitación de aforo de un tercio de la capacidad de los templos, como en el resto del territorio nacional.También hay que tener en cuenta que para evitar aglomeraciones en los puntos más importantes donde se celebran estos actos, además de en las costas, el Gobierno decretó el cierre perimetral de todas las provincias y avisó de que sería implacable con las sanciones.Y así fue, unas 5.000 sanciones fueron informadas por la Guardia Civil de Tráfico hasta la noche del 3 de abril, la mayoría a ciudadanos que no pudieron justificar sus desplazamientos entre regiones.Aunque esta ausencia de movimientos también tuvo otra cara, hasta la noche del sábado eran seis los fallecidos en las carreteras como consecuencia de los accidentes de tráfico. La última Semana Santa prepandémica este registro se saldó con 27 fallecidos.

