Arrestadas varias personas en Dubái después de que algunas mujeres posaran desnudas en un balcón

Violar la ley de decencia pública en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) incluye desnudarse, entre otros comportamientos considerados lascivos, y conlleva penas

Violar la ley de decencia pública en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) incluye desnudarse, entre otros comportamientos considerados lascivos, y conlleva penas de hasta seis meses de prisión y una multa de 5.000 dirhams (1.360 dólares). La legislación nacional, que se basa en la ley islámica o sharía, también castiga el intercambio de materiales pornográficos con penas de prisión y multas graves.El 3 de abril a las redes sociales llegaron los controvertidos vídeos y fotografías, donde aparece en pleno día más de una docena de mujeres desnudas alineadas en un balcón mientras eran filmadas en el prestigioso barrio de Marina de la capital. El suceso conmocionó a la federación de los siete emiratos árabes, donde besarse en público o beber alcohol en lugares en los que está prohibido conlleva castigos. El periódico estatal emiratí The National sostuvo que lo ocurrido parecía ser un "truco publicitario", sin entrar en detalles.Los detenidos a raíz de la publicación del vídeo fueron remitidos a la Fiscalía, explican los agentes. "Este tipo de comportamientos inaceptables no reflejan los valores y la ética de la sociedad emiratí", indica el comunicado de la Policía de Dubái.Los EAU son más permisivos en algunos aspectos que sus vecinos de Oriente Medio, pero sus leyes siguen siendo muy estrictas. La gente acaba en prisión por comentarios y vídeos difundidos en las redes sociales. La mayoría de las compañías de telecomunicaciones estatales bloquean el acceso a las principales páginas web pornográficas. No se salvan ni quienes reenvían imágenes por WhatsApp.

