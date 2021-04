https://mundo.sputniknews.com/20210403/un-tren-impacta-contra-un-camion-cargado-de-autos-de-lujo-en-texas--video-fotos-1110768301.html

Un tren impacta contra un camión cargado de autos de lujo en Texas | Vídeo, fotos

El incidente tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Houston el 1 de abril, cuando el camión se atascó mientras cruzaba las vías en una intersección, informa

El incidente tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Houston el 1 de abril, cuando el camión se atascó mientras cruzaba las vías en una intersección, informa la prensa local. De acuerdo con los reportes, el tren, al parecer, no pudo detenerse a tiempo y golpeó al tráiler justo por la mitad. Nadie resultó herido en la colisión, pero el remolque y lo que este transportaba sufrieron numerosos daños.Se desconoce el contenido completo del camión, pero en las fotos divulgadas en la red se puede observar un Ferrari SF90 Stradale oscuro, un 488 Spyder amarillo de la misma marca italiana y un Porsche 911 blanco. Posiblemente entre había también un Bentley. El Porsche y el 488 parecen no haber salido tan mal parados, a juzgar por las imágenes. Sin embargo, el SF90 Stradale recibió la peor parte del impacto, reporta Road & Track.Aparentemente, el conductor del camión no estaba familiarizado con la zona y decidió pasar un cruce que no estaba diseñado para manejar un remolque largo y bajo. El incidente está siendo investigado y podría salirle caro al conductor del vehículo. No obstante, el monto de los daños se desconoce.

