¿Por qué son los vascos genéticamente distintos de los españoles?

¿Por qué son los vascos genéticamente distintos de los españoles?

Siempre se ha dicho que los vascos son diferentes del resto de España. No solo culturalmente, sino genéticamente.

"¿Qué pone ahí?" suelen ser las tres primeras palabras que salen de la boca de todo aquel que se enfrenta por primera vez a un texto en euskera. Una pregunta que se repite con cualquier idioma. Por norma general, a medida que uno se aleja de su lugar de origen, este interrogante se hace más asiduo. No obstante, esta afirmación no se produce con la lengua vasca. No importa que uno viva a las puertas de Euskal Herria. La duda nubla a todos aquellos que nunca han estado en contacto con esta. El parentesco no ayuda a descifrar como sucede con el francés o el portugués. El vasco tan siquiera es de origen indoeuropeo. Es más, todavía su nacimiento sigue siendo desconocido.Los lingüistas han encontrado en el euskera una de las grandes incógnitas del mundo de las lenguas. De similar manera, antropólogos y biólogos han discutido durante décadas sobre el origen del pueblo vasco. Recubierta por el mismo halo de misterio que el idioma, la procedencia de los habitantes del País Vasco ha sido objeto de estudio de la comunidad científica desde el siglo XIX. El estudioso francés Paul Broca llegó a robar cráneos del cementerio de Zarautz en 1862 para estudiar a los que se llegaron a considerar como una raza primitiva. Distintos artículos los sitúa en el norte de África o el Cáucaso. Incluso, en el Paleolítico. Casi siempre como una etnia antigua y diferente de sus vecinos. La más antigua de Europa, según miembros de la política vasca. Los vascos son diferentes, pero tampoco tanto. Al menos, eso relata la investigación encabezada por David Comas, investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona y profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Este es el mayor estudio realizado hasta la fecha, en el que se han examinado cerca de 2.000 muestras de ADN. Algunas de personas de la actualidad y otras de restos antiguos, incluso de época romana. Además, se ha cubierto un área geográfica mayor y se han utilizado técnicas computacionales de vanguardia. También se han incluido otras disciplinas. Y es que en el trabajo han participado ocho científicos, tanto del campo de la genética como de la lingüística. "Nuestro estudio es una muestra clara de la importancia de la interacción entre diferentes disciplinas como la lingüística, la genética y las evidencias arqueológicas a la hora de reconstruir nuestra historia", señala André Flores-Bello, primer autor del artículo.Según los resultados publicados en la revista Current Biology, la composición genética del pueblo vasco es diferente a la del resto de poblaciones de la península ibérica. Eso dice el análisis de más de medio millón de marcadores genéticos por individuo y su posterior comparación con los datos de otros pueblos de Europa Occidental y las costas del Mediterráneo. Una diferencia no por sus raíces, sino por su aislamiento. "No es porque tengan un origen distinto al del resto de habitantes de las regiones aledañas. Es más, comparten el mismo sustrato u origen. Pero, a partir de la Edad del Hierro, la población vasca queda aislada y no se ve afectada por las migraciones posteriores. Ahí radica la distinción", señala Comas a Sputnik Mundo. El ADN revela que los moradores de Euskal Herria contienen el sustrato genético común de todos los pueblos de la península ibérica. Una composición genética formada por la mezcla heredada de los antiguos cazadores y recolectores del Mesolítico peninsular y los agricultores y ganaderos neolíticos llegados desde Anatolia hace 7.000 años. Material al que se uniría el dejado por las tribus nómadas descendientes de la cultura yamnaya, procedentes de la estepa rusa. Estos cruzaron los Pirineos hace 4.500 años. Una base genética que en el caso de los vascos no se vio modificada por migraciones posteriores. Ni los siglos de dominio romano o musulmán alteraron sus genes, cosa que sí sucedió en el resto de regiones de la Europa Occidental. Quedaron congelados en el tiempo. La lengua como factor de aislamientoEl porqué de esta situación es más complicado de determinar. La orografía del País Vasco no es especialmente complicada. No hay una gran cadena montañosa que separe la región del resto. Tampoco se interpone el océano. "En Cerdeña pasa algo parecido. Pero, ahí sí que existe una barrera geográfica. Se trata de una isla, por lo que los sardos si que padecieron un estado de aislamiento", puntualiza Comas. Esto solo dejaría la posibilidad de un muro cultural. Para el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, el límite lo marcó el propio idioma.Los investigadores hipotetizan que el euskera pudo bloquear las migraciones posteriores a la Edad de Hierro en la zona. La lengua sería la causa del aislamiento de los antiguos vascos. "Se trata de una lengua no indoeuropea que dificultaba la comunicación con otra gente y que no permitía la relación con otras poblaciones. Sin duda, pudo ser la frontera para ese flujo genético proveniente de otros grupos humanos", detalla el director del estudio.El equipo de Comas trabaja con la conjetura que la lengua supuso un impedimento de contacto entre los vascos y sus vecinos. Pero, también entre los propios habitantes de la región. El estudio revela que la diversidad genética dentro del País Vasco es importante. "Está muy compartimentado, cosa que no sucede en otras zonas de similar tamaño", afirma el experto. La población de determinadas áreas cuenta con algunos marcadores genéticos que no se dan en otras partes de Euskal Herria. Precisamente, los límites entre los grupos coinciden con la distribución histórica de los dialectos del euskera. Las diversas variedades lingüísticas pudieron ser un obstáculo en las relaciones entre los distintos poblados de la región. El euskera estándar, el llamado batúa, no llegó hasta 1968.El estudio corrobora la singularidad genética del pueblo vasco. Sin embargo, no da pistas sobre el origen de su lengua. "La genética puede aportar al origen del euskera", lamenta Comas. "Es sorprendente como otras lenguas no indoeuropeas que se hablaban en suelo europeo desaparecieron, pero no el euskera. Es un misterio saber cómo se mantuvo y ha llegado a la actualidad", destaca el investigador del instituto catalán. La cuna del euskera sigue siendo un enigma. La procedencia de sus hablantes parece aclararse.

