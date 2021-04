Los políticos reaccionan al positivo de Alberto Fernández: "Mucha fuerza"

https://mundo.sputniknews.com/20210403/los-politicos-reaccionan-al-positivo-de-alberto-fernandez-mucha-fuerza-1110770475.html

"¡Que te recuperes pronto, presidente Alberto Fernández!", escribió la coalición gobernante Frente de Todos.Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que "la pandemia no da tregua y necesitamos extremar los cuidados".El viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, afirmó que "estar vacunado es una gran ventaja para que no se agudice el cuadro" y explicó que "la vacunación no evita el contagio pero reduce la letalidad por el COVID-19"."Mis mayores deseos para una pronta recuperación", escribió la ministra de Seguridad del país latinoamericano, Sabina Frederic.El ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, a su vez, declaró que es necesario "seguir cuidándonos". "Te abrazo, querido amigo presidente", expresó.Varios diputados nacionales, entre ellos Leonardo Grosso, Gabriela Estévez, Daniel Lipovetzky y Cristina Alvarez Rodríguez, también se sumaron al hashtag #FuerzaAlberto y le desearon buena salud a Fernández a través de sus cuentas personales."¡Te necesitamos pronto!", declaró, por su parte, el senador de la provincia de Buenos Aires, José Luis Pallares.El propio Fernández —quien se convirtió en el primer presidente latinoamericano en inmunizarse con la vacuna rusa Sputnik V— anunció la noticia a través de su cuenta de Twitter. "Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", informó.Agregó que "está a la espera de la confirmación a través del test PCR" y "se encuentra físicamente bien" y "bien de ánimo".El presidente también aprovechó para instar a los ciudadanos a respetar las medidas de seguridad sanitarias.

