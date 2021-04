https://mundo.sputniknews.com/20210403/los-argentinos-recuerdan-a-los-caidos-en-la-guerra-de-las-malvinas--video-1110768636.html

Los argentinos recuerdan a los caídos en la guerra de las Malvinas | Vídeo

Los asistentes se reunieron en Buenos Aires para participar en una ceremonia en el Monumento a los Caídos en Malvinas, en la Plaza San Martín. Los veteranos

Los asistentes se reunieron en Buenos Aires para participar en una ceremonia en el Monumento a los Caídos en Malvinas, en la Plaza San Martín. Los veteranos depositaron flores y recordaron a sus camaradas muertos durante la guerra."Para mí Malvinas es parte de mi vida, es parte de mi vida, he dejado a mi familia en el camino por este tema. Mi mejor amigo murió a mi lado en Malvinas y la promesa que le hice es que la muerte de él no iba a ser en vano y creemos hoy que estamos cosechando lo que sembramos, que no fue en vano", señaló Romano Robles, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas. El Día del veterano y los caídos en la guerra de las Malvinas se celebra anualmente el 2 de abril desde el año 2000. Unos 649 argentinos, entre ellos 633 militares y 16 civiles, perdieron la vida durante el conflicto por la soberanía del archipiélago. La guerra duró cuatro meses de abril a julio, sin embargo, durante décadas 122 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin no pudieron ser identificados. Argentina ya anunció la creación de la Comisión Malvinas que preparará las conmemoraciones del año próximo por el 40° aniversario del conflicto bélico.

