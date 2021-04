https://mundo.sputniknews.com/20210403/esta-rusa-tenia-un-sueno-ganarse-la-vida-al-volante-de-un-camion-de-bomberos-1110767262.html

Esta rusa tenía un sueño: ganarse la vida al volante de un camión de bomberos

Esta rusa tenía un sueño: ganarse la vida al volante de un camión de bomberos

Elena Dimitriu siempre soñaba con ser conductora de un camión de bomberos. Para lograrlo, incluso se mudó de la céntrica Moscú a la ciudad de Samara, a orillas

mujeres

insólito

vídeo

rusia

Elena Dimitriu siempre soñaba con ser conductora de un camión de bomberos. Para lograrlo, incluso se mudó de la céntrica Moscú a la ciudad de Samara, a orillas del río Volga."Me inspiró tanto la idea de ser rescatista que me puse en contacto con el centro de formación y metodología y empecé a estudiar. Mi interés iba creciendo y fortaleciéndose. Recibí el certificado y empecé a trabajar con los rescatistas y, posteriormente, me ofrecí como voluntaria en una de las estaciones de bomberos en la región de Moscú", dijo Elena.Luego, para cumplir su sueño, la joven abandonó la capital, donde trabajaba en las oficinas del Ministerio de Emergencias de Rusia y, paralelamente, enseñaba en una autoescuela. Se mudó a Samara para formar parte del departamento de bomberos.Los directores valoran su labor y están contentos con su trabajo."A día de hoy no tenemos quejas. Trabaja bien, el vehículo está en buen estado y siempre limpio. Dedica mucho tiempo a mantener el camión, su grúa, la bomba y el motor. Este enfoque me parece correcto", dijo el jefe de la brigada de bomberos voluntarios del Servicio de Rescate del Centro de Voluntarios de Samara, Andréi Pozhidáev.Así que Elena está enormemente feliz por haber cumplido su sueño.

