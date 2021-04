https://mundo.sputniknews.com/20210403/el-rapero-dmx-en-estado-grave-por-una-sobredosis-1110771254.html

El rapero DMX, en estado grave por una sobredosis

Una fuente familiarizada con el asunto contó al medio que el intérprete "muestra cierta actividad cerebral", mientras que otra fuente reveló que se encuentra

Una fuente familiarizada con el asunto contó al medio que el intérprete "muestra cierta actividad cerebral", mientras que otra fuente reveló que se encuentra "en estado vegetativo". El intérprete de Party Up (Up In Here) fue hospitalizado de urgencia en la clínica White Plains el 3 de abril tras sufrir una sobredosis y un posterior ataque cardíaco. Los compañeros de DMX del mundo del hip-hop, como Rick Ross, DJ Eric B o el sello discográfico Complex Music, pidieron a sus seguidores rezar por el mítico artista:Los fans de DMX también llenaron las redes con publicaciones en las que le desearon una pronta recuperación:El rapero lleva más de una década luchando contra la drogadicción. La última vez que ingresó a un centro de rehabilitación fue en diciembre de 2019.

