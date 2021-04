https://mundo.sputniknews.com/20210403/canal-de-suez-un-torpedo-que-puede-reventar-la-linea-de-flotacion-de-la-economia-mundial-1110769147.html

Canal de Suez: un torpedo que puede reventar la línea de flotación de la economía mundial

Canal de Suez: un torpedo que puede reventar la línea de flotación de la economía mundial

Efecto mariposa. Fue el que causó el encallamiento del buque mercante Ever Given, provocando graves daños en la economía mundial, ya de por sí bastante... 03.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-03T14:36+0000

2021-04-03T14:36+0000

2021-04-03T14:36+0000

al contado

buque ever given

daños

consecuencias

canal de suez

taiwán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1110769122_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_e68f67baa734876857ef1ca4700e9db3.jpg

Canal de Suez: un torpedo que puede reventar la línea de flotación de la economía mundial Canal de Suez: un torpedo que puede reventar la línea de flotación de la economía mundial

A lo bestiaNivel Dios, como se diría de manera coloquial en la actualidad cuando se quiere ilustrar la gran trascendencia de un hecho, o del nivel de excelencia en determinada actividad de una persona, fue el efecto mariposa que causó a nivel global el encallamiento del Ever Given.Entre los días 23 y 29 de marzo, la economía global caminó sobre el filo despiadado, cuyos efectos verdaderos aún estar por determinar. Sí se conocieron unos diagnósticos preliminares: cada día de corte del paso a mercancías por un valor de 9.600 millones de dólares, representa entre –0,2% y –0,4% de crecimiento comercial anual por cada semana de bloqueo.Refiriéndonos ya al volumen que representa este paso mercantil a nivel mundial, supone el 12% del comercio mundial, el 10% del petróleo transportado por mar, el 8% del gas natural licuado y el 20% de los contenedores. Y es que por el canal de Suez pasan diariamente 50 buques con hidrocarburos, alimentos, textiles, muebles, artículos electrónicos o piezas de automóviles, entre otros.El Ever Given, propiedad de la empresa Evergreen Marine de Taiwán, cumplía el itinerario China-Países Bajos, cuando sufrió el percance en este auténtico choke point [cuello de botella] capaz de asfixiar a la economía de manera letal.El experto señala que en los últimos 40 ó 50 años, hay un crecimiento muy importante del comercio mundial y de la forma de producción a escala mundial, dando aliento y desarrollo a lo que se llama 'cadenas de valor'."Ese comercio mundial transita en todo el mundo por los mismos pasos que comunica a los distintos continentes que existían en el siglo XIX. Es decir que los pasos por los que circulaban las mercancías del capitalismo mundial en el siglo XIX y en el siglo XX, son las mismas por donde transitan en el siglo XXI. Y está claro que la dimensión que los barcos que trasladaban mercancías en el siglo XIX, o incluso en buena parte del siglo XX, no tiene nada que ver con el volumen y diversidad de las mercancías que transitan actualmente, precisamente por el despliegue de las cadenas de valor", subraya el economista.Modelo de producción en discusiónGambina propone reflexionar sobre si todo lo que hoy se produce a nivel mundial es necesario para resolver los problemas de la humanidad. "Mucho más cuando cualquier informe mundial dice 'un tema central es el del cambio climático'. Y el cambio climático está asociado al modelo productivo que es depredador y saqueador de los recursos naturales", remacha.El principio del efecto mariposa dice que un pequeño cambio puede generar grandes resultados o, hipotéticamente, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. En este sentido, ¿representa este encallamiento del Ever Given en el Canal de Suez una suerte de advertencia para el mundo, para sus modelos económicos y sus modelos de producción?"Yo espero que sea motivo de reflexión a todo nivel en el plano mundial, y el episodio 'aleteo de la mariposa-barco encallado en el canal de Suez', sirva para traer conciencia de que el modelo productivo y de desarrollo actual, no sólo genera esta traba en el comercio, sino que genera el fenómeno de la pandemia por el coronavirus. Y por lo tanto hay que discutir en esta tercera década del siglo XXI, cuál es el modelo productivo, y cuál es el modelo de desarrollo necesario para atender las necesidades de la población mundial y en armonía con la huella ecológica, la naturaleza, el planeta Tierra, que es en definitiva donde vivimos", concluye Julio César Gambina.

canal de suez

taiwán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Javier Benítez

аудио, buque ever given , daños, consecuencias, canal de suez, taiwán