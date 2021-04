https://mundo.sputniknews.com/20210403/a-occidente-le-preocupa-cada-vez-mas-que-china-sea-una-potencia-1110766799.html

"A Occidente le preocupa cada vez más que China sea una potencia"

Morales de doble moralChina devuelve los golpes y lanza un mensaje a navegantes. Luego de que los moralistas imperialistas de siempre, entre los que se encuentran el 'exportador de democracias y de libertades', EEUU, y su coristas habituales, Reino Unido, la UE y Canadá, el gigante asiático lanzó una batería de sanciones contra cuatro entidades y 10 personas –políticos en su mayoría– del bloque comunitario. Estas personas tienen prohibido su ingreso, y el de sus familiares, a China continental, Hong Kong y Macao, y a las empresas y organizaciones asociadas a esos individuos se les prohíbe hacer negocios con China.La monserga de los moralistas para justificar sus sanciones contra Pekin se basan en presuntas detenciones masivas de uigures en Xinjiang, algo que China rechaza al indicar que se trata de campamentos, centros de formación profesional enmarcados en los esfuerzos para combatir al terrorismo.Lo particular de la situación es que hacía más de tres décadas, 32 años para ser más precisos, que Europa no sancionaba a China. En un comunicado, de la Cancillería del gigante asiático afirma que las medidas de Occidente dañan gravemente su soberanía y se basan en la difusión de mentiras maliciosas y desinformación.En el documento, Pekín insta a la UE a dejar de sermonear a otros sobre derechos humanos e interferir en sus asuntos internos, a poner fin a la práctica hipócrita de los dobles raseros, y dejar de seguir por el camino equivocado. "De lo contrario, Pekín reaccionará de manera resuelta". Luego China también sancionó a personas y entidades de EEUU, Reino Unido y Canadá.Sin embargo, matiza que todo es más complejo. "Cada vez le es más incómodo a Occidente el hecho de que China cada vez, sea y actúe más como una potencia en varias esferas. Eso hace que [Occidente] tenga que buscar maneras para 'responder'".Injerencia en asuntos internos de ChinaRespecto a la cuestión de los uigures, el analista incide en que se trata de un asunto netamente interno del gigante asiático. "EEUU quiere moralizar un problema político, cuando no lo es. Ellos [EEUU] son expertos en 'cerrar el ojo' ante algunas violaciones de derechos humanos, y apuntar sobre aquellas de sus enemigos que no están alineados políticamente con ellos".Aquí lo que pasa es que ante una China cada vez más fuerte, cada vez más asertiva, se buscan sanciones en terrenos que les sean, en términos de opinión pública, visibles para poder justificar unas sanciones contra China.El analista sostiene que las sanciones de Occidente contra China son meramente simbólicas. "Porque el hecho de estar sancionando personas, funcionarios, no va a cambiar absolutamente nada, no va a tener ningún efecto real, no va a hacer cambiar a Pekín la política que ellos están llevando"."Como le dijeron al secretario de Estado de EEUU [Anthony Blinken] los representantes de China en las [recientes] negociaciones con el equipo de Biden [en Alaska], 'ya no están ustedes en una posición de fuerza, tenemos que hablar de igual a igual'. Y de esto se trata: son relaciones de poder entre potencias hegemónicas y que buscan hegemonías regionales, y por qué no, [la hegemonía] mundial", concluye el Dr. Rolando Dromundo.

