Vídeo: el bar parisino Sputnik añade una V a su nombre para apoyar la vacuna rusa

"Mi amigo Goran, que también trabaja con nosotros, dijo: "Vamos a añadir una V, así reflejamos nuestras creencias. Creo que sería útil conseguir la vacuna rusa

2021-04-02T00:34+0000

"Mi amigo Goran, que también trabaja con nosotros, dijo: "Vamos a añadir una V, así reflejamos nuestras creencias. Creo que sería útil conseguir la vacuna rusa en Francia", aseguró a Sputnik Stephane Skoric, copropietario del bar.La empresa fue fundada en 1989 por cinco socios: un senegalés, un búlgaro, un serbio, un camboyano y un francés. El cofundador de lo que originalmente era un cibercafé asegura que "nunca ha ocultado su simpatía por la URSS, ni por la Rusia actual, ni por Europa del Este".Skoric está seguro de que no debería haber fronteras para las vacunas ya que hace falta salvar tantas vidas como sea posible. El dueño del bar confía en el producto desarrollado por "investigadores rusos, grandes científicos". Para él, si la vacuna rusa funciona en Rusia, India, Serbia y otros lugares, en Francia también funcionará. El cambio de nombre en la marquesina del bar ya está llamando la atención. La gente se detiene para preguntar si están preparando una plataforma para la vacunación allí. El propietario del bar lo considera una señal de que en Francia cada vez hay más gente que quiere inocularse.Sin embargo, aún está por verse si la Sputnik V será validada por la UE. "Cuando ves las noticias, Thierry Breton [dirige el grupo de trabajo sobre vacunas de la UE] no lo quiere", lamenta Skoric. Pese a calificar a la Sputnik V de "buena vacuna", Breton aseguró que Europa "no la necesita en absoluto". Si se aprueba, tardará un año en empezar a producirse y no resolverá "el problema que tenemos".

