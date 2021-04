https://mundo.sputniknews.com/20210402/venezolanos-mantienen-tradicion-catolica-pese-a-alto-costo-del-pescado-1110761005.html

Venezolanos mantienen tradición católica pese a alto costo del pescado

américa latina

semana santa

venezuela

El Viernes Santo es para los católicos día de abstinencia de carnes rojas, lo cual impone servir en la mesa platos de pescados y mariscos.Ofelia Iriarte, de profesión maestra, comentó que aprendió esta tradición de su abuela, y busca mantenerla con mucho "sacrificio"."Se hizo cuesta arriba cumplir, pero en casa como somos muchos cada quien aporta y se compró [el pescado], con sacrificio lo hemos cumplido, pero más allá del sacrificio es el apego a nuestros valores de la religión católica que tenemos", indicó.Por su parte, Josefina Morán, residente de una zona de la periferia de Caracas, manifestó que compra el pescado más económico, pues dijo que el verdadero valor está en acercarse a Dios en estos días santos."En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo hay que estar más cerca de Dios, al cumplir con esta tradición sagrada siento que nos acerca más a él, sinceramente no es nada fácil porque un kilo de pescado, el más económico, puede llegar a costar hasta más de 2 dólares, y el salario no llega a ese monto; en mi casa compramos el más barato y hacemos una sopa para comer jueves y viernes, pero lo importante es no perder esa tradición", acotó.VentasCarolina Goncalves, dueña de una pescadería en Macuto, en el estado de La Guaira (norte), en conversación con Sputnik relató que las ventas han estado bajas en esta temporada por la cuarentena radical.El precio del pescado por kilo varía según el tipo, el cual puede oscilar entre 2 y 6 dólares, mientras que los mariscos y moluscos cuestan entre 3 y 18 dólares.El salario mínimo en Venezuela es de 1.800.000 bolívares (0,91 dólares).Por su parte, José Núñez, habitante de La Vega, en el oeste de la capital, opinó que aunque muchas personas hacen el esfuerzo por mantener la tradición, otros comen lo que tienen a su alcance."En algún momento en mi casa éramos seguidores de la tradición de comer pescado en Semana Santa, el tradicional pescado salado, pero hemos ido dejando de lado esas tradiciones sobre todo en estas épocas; ahora uno come lo que tenga a disposición, bien sea pollo o carne, pero hay gente que la mantiene y hace el esfuerzo de comprar su pescado", sostuvo.Entretanto, el Gobierno venezolano implementó el plan denominado la Ruta del Pescado, para la venta de diversas especies a precios económicos, llegando a costar 8 dólares un combo con varios tipos de pescado.

venezuela

2021

